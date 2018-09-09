Франция — Нидерланды. Прогноз на Лигу наций 9 сентября 2018 года

2-й тур Лиги наций УЕФА сведет на поле «Стад де Франс» представителей лиги А сборные Франции и Нидерландов. Игра состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Франция — Нидерланды.

Франция

Дидье Дешам привел всех звезд своей команды к общему знаменателю как в моральном, так и в физическом плане. Это помогло сборной Франции взять Кубок мира, а футбольной среде — начать перешептывания по поводу нового мирового лидера.

Лидер или не лидер, а только основной интерес для нас — показатели команды прямо сейчас. О спаде формы после триумфа знает каждый.

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У Дешама наверняка план аналогичный — «чемпионатомировский». То есть — «обнулить» состояние команды и постепенно по ходу турнира набирать форму. Поэтому мы бы не стали сильно привязыватьсяни к результату первого тура, ни к триумфу на чемпионате мира.

Отдельно заметим, что защитные показатели у сборной Франции на Мундиале были довольно-таки средненькими: 13,14 фолов за игру и 1,71 желтых карточки. А вот атакующие были просто блеск: 17,1% реализации моментов (2-е место) и всего 0,43 офсайда за матч (4-е место).

Нидерланды

Коллектив Рональда Кумана тоже играл 6-го сентября. Правда, встреча со сборной Перу носила статус товарищеской. Так сказать, поймать последнюю усладу перед исчезновением этого вида матчей.

Из-за того, что сборная Нидерландов проснулась слишком поздно, в Россию она не попала. Даже победив Швецию в последнем туре квалификации 2:0, она заняла лишь третье место уступив по дополнительным показателям.

Многое решилось после поединка как раз со сборной Франции, в котором «заводной апельсин» «сгорел» 0:4. Достаточно обидное поражение, ведь три мяча влетело после удаления в составе голландской сборной.

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Примечательно, что в двух товарищеских матчах из последних трех красные карточки получали уже соперники «оранжевых». Только португальцы все равно пропустили все три гола еще до удаления (победа Нидерландов 3:0), а вот итальянцы упустили «викторию» после отмашки от рефа — 1:1.

Прогноз

Этот прогноз писался еще до матча первого тура, в котором французы играли с немцами, а голландцы — с Перу. Поэтому мы ориентировались исключительно на последние матчи чемпионата мира и товарняки соответственно.

Последний раз Нидерланды побеждали французов 10 лет назад. При несерьезном отношении чемпиона мира можно было бы вполне дерзнуть прекратить обидную серию.

Но состав у Дешама вполне боевой. Тем не менее свой гол «апельсины» должны забить. Ставим на «Обе забьют» за 1,85. 0