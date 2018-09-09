ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Официальный мяч финала Лиги наций УЕФАФотогалерея: Официальный мяч финала Лиги наций УЕФА Германия и Франция не выявили победителяГермания приходит в себя, Франция готовится к гегемонии Томас ГроннемаркСамая странная футбольная должность. В «Ливерпуле» учат игроков вбрасывать мяч из аута
  • 08:11
    • Джокович сыграет с дель Потро в финале US Open
  • 08:00
    • Дель Потро вышел в финал US Open после отказа Надаля
  • 23:40
    • Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций
  • 00:33
    • Черчесов: Самыми сложными в матче с Турцией были последние минуты
  • 00:03
    • Италия и Польша поделили очки
  • 23:04
    • Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде
  • 22:43
    • «Куньлунь» на выезде обыграл «Спартак»
    Все новости спорта

    Концентрируемся на теперешней форме

    Франция — Нидерланды. Прогноз на Лигу наций 9 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Голландии
    Прогноз на Франция — Нидерланды
    Дидье Дешам
    2-й тур Лиги наций УЕФА сведет на поле «Стад де Франс» представителей лиги А сборные Франции и Нидерландов. Игра состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Франция — Нидерланды.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Франция

    Дидье Дешам привел всех звезд своей команды к общему знаменателю как в моральном, так и в физическом плане. Это помогло сборной Франции взять Кубок мира, а футбольной среде — начать перешептывания по поводу нового мирового лидера.

    Лидер или не лидер, а только основной интерес для нас — показатели команды прямо сейчас. О спаде формы после триумфа знает каждый.

    Все прогнозы на спорт

    У Дешама наверняка план аналогичный — «чемпионатомировский». То есть — «обнулить» состояние команды и постепенно по ходу турнира набирать форму. Поэтому мы бы не стали сильно привязыватьсяни к результату первого тура, ни к триумфу на чемпионате мира.

    Отдельно заметим, что защитные показатели у сборной Франции на Мундиале были довольно-таки средненькими: 13,14 фолов за игру и 1,71 желтых карточки. А вот атакующие были просто блеск: 17,1% реализации моментов (2-е место) и всего 0,43 офсайда за матч (4-е место).

    Нидерланды

    Коллектив Рональда Кумана тоже играл 6-го сентября. Правда, встреча со сборной Перу носила статус товарищеской. Так сказать, поймать последнюю усладу перед исчезновением этого вида матчей.

    Из-за того, что сборная Нидерландов проснулась слишком поздно, в Россию она не попала. Даже победив Швецию в последнем туре квалификации 2:0, она заняла лишь третье место уступив по дополнительным показателям.

  • Даже у Мбаппе есть слабые места. Француз рискует стать жертвой провокаций
  • В прошлые выходные Килиан Мбаппе многое узнал о жизни и о футболе. Болельщики могут сделать свои выводы
  • 06/09/2018

    • Многое решилось после поединка как раз со сборной Франции, в котором «заводной апельсин» «сгорел» 0:4. Достаточно обидное поражение, ведь три мяча влетело после удаления в составе голландской сборной.

    Все прогнозы на футбол

    Примечательно, что в двух товарищеских матчах из последних трех красные карточки получали уже соперники «оранжевых». Только португальцы все равно пропустили все три гола еще до удаления (победа Нидерландов 3:0), а вот итальянцы упустили «викторию» после отмашки от рефа — 1:1.

    Прогноз

    Этот прогноз писался еще до матча первого тура, в котором французы играли с немцами, а голландцы — с Перу. Поэтому мы ориентировались исключительно на последние матчи чемпионата мира и товарняки соответственно.

    Последний раз Нидерланды побеждали французов 10 лет назад. При несерьезном отношении чемпиона мира можно было бы вполне дерзнуть прекратить обидную серию.

    Но состав у Дешама вполне боевой. Тем не менее свой гол «апельсины» должны забить. Ставим на «Обе забьют» за 1,85. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    7.00
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак-2
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Финляндия — Венгрия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Швейцария — Исландия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Белоруссия — Сан-Марино
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Наоми Осака
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гжегош Крыховяк и Бенедикт Хеведес
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
    • 01:46 06/09/2018     Килиан Мбаппе
  • Даже у Мбаппе есть слабые места. Француз рискует стать жертвой провокаций
    • 17:39 06/09/2018     Леон Горецка
  • Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в Европе
    • 21:31 05/09/2018
    Прогноз на Франция — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. 2-й тур Лиги наций УЕФА сведет на поле «Стад де Франс» представителей лиги А сборные Франции и Нидерландов. Игра состоится 9 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Барыс» Хоккей КХЛ. «Йокерит» и «Торпедо» снова побеждают, «Ак Барс» одолел «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября Вчера в 22:510
  • 09:03
    • Надаль: Мне было трудно играть, было слишком больно
  • 08:47
    • Аргентина и Уругвай добыли разгромные победы в товарищеских матчах
  • 08:29
    • Бразилия одержала победу над США в контрольном поединке
    Лука Модрич Футбол Хватит воспринимать футбольные награды всерьез. Это всего лишь гонка за популярностьюВ нынешнем сезоне состоялось несколько церемоний по вручению наград звездам футбола. Но самое главное — правильно воспринимать данное явление Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надаль против Дель Потро и проверка обновленной России
  • 5.29
    •
  • 09:47
    • Анри отказал «Бордо» по финансовым причинам
  • 09:32
    • «Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с чемпионом мира
  • 09:16
    • Лунев: Приятно начать турнир с победы
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. ЦСКА победил в Магнитогорске, «Локомотив» одолел «Салават Юлаев»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2018 в 22:300
  • 22:11
    • «Торпедо» победило «Витязь» в матче КХЛ
  • 21:46
    • «Ак Барс» по-волевому одолел «Барыс»
  • 19:00
    • Марадона будет совмещать работу в Мексике и Белоруссии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие