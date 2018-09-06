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    Германия разошлась миром с Францией в Лиге наций

    Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Германии Футбол Германии Сборная Уэльса Сборная Ирландии Сборная Словении
    Сборная Германии на своем поле сыграла вничью с командой Франции (0:0) в матче 1-го тура лиги А группы 1 Лиги Наций.

    Фрагмент матча
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    Для команды Дидье Дешама эта встреча стала первой в статусе чемпионов мира.

    Следующие матчи обе команды проведут 9 сентября. Немцы в товарищеском матче сыграют с Перу, а французы в матче Лиги наций — с Голландией.

    Лига наций A. Группа 1
    Германия — Франция — 0:0
    Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Мюллер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Вернер, Ройс (Сане, 83)Франция: Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66)Предупреждение: Рюдигер, 88

    В матче лиги В группы 4 сборная Уэльса на своем поле разгромила команду Ирландии — 4:1.

    Счет на 16-й минуте открыл полузащитник валлийцев Том Лоуренс, на 18-й минуте Гарет Бэйл удвоил преимущество хозяев, а Аарон Рэмси на 37-й минуте сделал счет крупным.

    После перерыва Коннор Робертс на 57-й минуте довел дело до разгрома. Ирландцы отквитали один мяч на 66-й минуте — гол забил Шоун Уильмс.

    Другие матчи

    Словения — Болгария (1:2)
    Норвегия — Кипр (2:0)
    Латвия — Андорра (0:0)
    Гибралтар — Македония (0:2) 0

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