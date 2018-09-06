Германия разошлась миром с Францией в Лиге наций

Фрагмент матча
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Для команды Дидье Дешама эта встреча стала первой в статусе чемпионов мира.
Следующие матчи обе команды проведут 9 сентября. Немцы в товарищеском матче сыграют с Перу, а французы в матче Лиги наций — с Голландией.
Лига наций A. Группа 1
Германия — Франция — 0:0
Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Мюллер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Вернер, Ройс (Сане, 83)Франция: Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66)Предупреждение: Рюдигер, 88
В матче лиги В группы 4 сборная Уэльса на своем поле разгромила команду Ирландии — 4:1.
Счет на 16-й минуте открыл полузащитник валлийцев Том Лоуренс, на 18-й минуте Гарет Бэйл удвоил преимущество хозяев, а Аарон Рэмси на 37-й минуте сделал счет крупным.
После перерыва Коннор Робертс на 57-й минуте довел дело до разгрома. Ирландцы отквитали один мяч на 66-й минуте — гол забил Шоун Уильмс.
Другие матчи
Словения — Болгария (1:2)
Норвегия — Кипр (2:0)
Латвия — Андорра (0:0)
Гибралтар — Македония (0:2) 0