Германия разошлась миром с Францией в Лиге наций

на своем поле сыграла вничью с(0:0) в матче 1-го тура лиги А группы 1 Лиги Наций.

Фрагмент матча twitter.com/dfb_team 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Для команды Дидье Дешама эта встреча стала первой в статусе чемпионов мира.

Следующие матчи обе команды проведут 9 сентября. Немцы в товарищеском матче сыграют с Перу, а французы в матче Лиги наций — с Голландией.

Лига наций A. Группа 1 Германия — Франция — 0:0 Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Мюллер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Вернер, Ройс (Сане, 83)Франция: Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66)Предупреждение: Рюдигер, 88

В матче лиги В группы 4 сборная Уэльса на своем поле разгромила команду Ирландии — 4:1.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник валлийцев Том Лоуренс, на 18-й минуте Гарет Бэйл удвоил преимущество хозяев, а Аарон Рэмси на 37-й минуте сделал счет крупным.

После перерыва Коннор Робертс на 57-й минуте довел дело до разгрома. Ирландцы отквитали один мяч на 66-й минуте — гол забил Шоун Уильмс.

Другие матчи

Словения — Болгария (1:2)

Норвегия — Кипр (2:0)

Латвия — Андорра (0:0)

Гибралтар — Македония (0:2) 0