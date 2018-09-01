«Штутгарт» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги 1 сентября 2018 года

В субботу, 1 сентября, в рамках второго тура чемпионата Германии «Штутгарт» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Матч, который пройдет на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Бавария».

«Штутгарт»

«Автозаводцы» финишировали в минувшем сезоне чемпионата Германии на седьмой строке, заработав в 34 поединках первенства 51 балл и отстав от еврокубковой строки на два очка.

Заканчивал прошлый сезон «Штутгарт» блестяще, одержав победы в последних четырех встречах, среди которых и разгромная победа в Мюнхене над предстоящим соперником (4:1) в заключительном туре.

В межсезонье команда Тайфуна Коркута провела 10 спаррингов, где одержала шесть побед, при трех ничьих и одном поражении. Среди этих матчей стоит выделить ничью с «Атлетико» Мадрид (1:1).

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А стартовали «швабы» в новом сезоне Бундеслиги с минимального поражения от «Майнца» (0:1) в гостях, а перед этой игрой они провели кубковый поединок, в котором уступили «Ганзе» (0:2) и прекратили выступление в Кубке Германии.

«Бавария»

Мюнхенцы без проблем стали победителями прошлого сезона, заработав в 34 матчах 84 очка и опередив ближайшего преследователя на 21 пункт.

В предсезонной подготовке баварцы провели ряд спаррингов и приняли участие в МКЧ, где одержали одну победу при двух поражениях.

Начали новый сезон теперь уже подопечные Нико Ковача матчем за Суперкубок Германии, в котором разгромили обладателя Кубка «Айнтрахт» со счетом 5:0.

Затем скромно переиграли любителей на начальном этапе Кубка — 1:0, а в первом туре дома неубедительно одолели «Хоффенхайм» со счетом 3:1, при помощи от VAR и 11-метрового, и к тому же еще из-за серьезной травмы надолго потеряли Кингсли Комана.

В прошлом сезоне мюнхенцы на выезде победили со счетом 1:0, а дома были разгромлены «швабами» — 1:4, что правда это была игра заключительного тура и «Бавария» играла резервным составом.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям, оценивая их победу коэффициентом в 1.31.

За победу «Штутгарта» предлагают — 9.60, ничья — 6.00.

Мюнхенцы настроены взять реванш за разгромное поражение в прошлом сезоне, и к тому же, неубедительная игра «швабов» на старте сезона должна поспособствовать этому.

Прогнозируем, что гости добудут победу с разницей в несколько мячей. 0