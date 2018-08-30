ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария ШараповаUS Open. Шарапова и Касаткина пробились во второй круг Жозе МоуриньюМоуринью потерял контроль над «МЮ» Каролин ВозняцкиUS Open. Джокович, Возняцки и Остапенко вышли во второй круг, Александрова и Гаспарян вылетели
  • 08:57
    • Газзаев: Выступления российских клубов на европейской арене показывают уровень национальной лиги
  • 08:14
    • Касаткина и Звонарева преодолели первый круг US Open
  • 08:00
    • Шарапова пробилась во второй круг US Open
  • 01:21
    • Облак отказался от продления контракта с «Атлетико»
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Чикаго Файр» в прощальном матче Швайнштайгера
  • 00:49
    • «Лестер», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали победы в Кубке лиги
  • 00:29
    • Джокович вышел во второй круг US Open
    Все новости спорта

    Закончат ли «Рейнджерс» еврокубковую сказку «Уфы»?

    «Уфа» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 30 августа 2018 года

    Лига Европы Уфа Футбол России Рейнджерс
    Прогноз на «Уфа» — «Глазго Рейнджерс»
    «Рейнджерс» — «Уфа»
    В четверг, 30 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором «Уфа» будет принимать на своем поле шотландский «Глазго Рейнджерс». Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Глазго Рейнджерс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Уфа»

    Башкирский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

    Команда Сергея Томарова начала еврокубовый путь во 2-м квалификационном раунде противостоянием со словенским «Домжале».

    На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, вырвав ничью на последних минутах.

  • Семак вернулся в Уфу, чтобы победить
  • Реакция СМИ на пятую подряд победу питерского «Зенита» на старте сезона
  • 27/08/2018

    • Соперником по третьему раунду был «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга. Дома россияне выиграли 2:1, а на выезде в компенсированное время вырвали ничью 2:2, которая вывела их в раунд плей-офф.

    Между этими матчами «Уфа» в рамках РПЛ на своем поле уступила «Краснодару» (0:1), а после выезда в Люксембург была на выезде разгромлена «Динамо» (0:3).

    Первый матч с «Рейнджерс» уфимцы проиграли в Глазго со счетом 0:1, а вернувшись домой, в матче чемпионата России уступили «Зениту» со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В РПЛ «Уфа» с 4 очками после 5 туров занимает 15-е место. 2 мяча в чемпионате России забил Ондржей Ванек, а в Лиге Европы 2 мяча на счету Ивана Пауревича.

    В российском первенстве клуб из Башкортостана провел четыре матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает 11-ю строку в турнирной таблице. В последней игре 20 августа состоялся выездной разгром от московского «Динамо» — 0:3.

    «Рейнджерс»

    Британскую команду в этом году возглавил легендарный Стивен Джеррард. В первом раунде еврокубковой квалификации «Рейнджерс» без особых проблем разобрались с македонским «Шкупи», победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Во втором раунде «Рейнджерс» взяли верх над хорватским «Осиеком», одержав выездную победу со счетом 1:0 и сыграв вничью 1:1 дома, при этом пропустив на последних минутах.

    В Премьершипе подопечные Джеррарда стартовали с ничьи, упустив победу над «Абердином» на последних минутах, но затем 12 августа одержали победу над «Сент-Мирреном» — 2:0.

    В третьем раунде квалификации ЛЕ шотландцы встречались со словенским «Марибором», одержав победу со счетом 3:1 дома, и вновь сыграв 0:0 на выезде.

    Выиграв домашний матч с «Уфой» (1:0), «Рейнджерс» в последнем матче в рамках чемпионата Шотландии упустили победу над «Мазервеллом» (3:3).

  • «Уфе» не стоило бояться. У команды Джеррарда хватает недостатков
  • Минимальная победа «Рейнджерс» над «Уфой в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы
  • 24/08/2018

    • Команда Джеррарда дважды отыгрывалась, вышла вперед, но пропустила на последних минутах.

    Лучшие бомбардиры команды — Альфредо Морелос и Джеймс Тавернье, у которых по 2 гола в Лиге Европы и по мячу в Премьершипе, а также Кайл Лаферти, у которого 2 гола в чемпионате.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный нападающий Садик Умар.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 2,60, победа «Рейнджерс» — 2,85, ничья — 3,15.

    Выход «Рейнджерс» в групповой этап оценивается с коэффициентом 1,2, за успех «Уфы» дают 4,33.

    Уфимцам тяжело играть на два фронта, в еврокубках они действуют удачнее, но каждый раз им удается добыть нужный результат буквально на последних минутах ответного матча. Но в противостоянии с «Рейнджерс» их удача, скорее всего, подойдет к концу.

    Шотландский клуб лучше играет дома, чем на выезде, но команда Джеррарда уже владеет преимуществом, поэтому для успеха ей достаточно отыграть в гостях вничью «на ноль», что они уже делали в этой квалификации, и что постараются повторить в Уфе. Впрочем, результативная ничья — тоже в их пользу.

    Интересны также варианты «Обе забьют — нет» за 1,80 и ТМ 2,5 за 1,61. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч ПСВ — БАТЭ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Бенфика
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Астана — АПОЭЛ
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Заря
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мольде — Зенит
  • Завтра в 20:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • Вчера в 17:30     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018     Тьерри Анри
  • Логичное продолжение длинного пути. Анри близок к возвращению в Лигу 1
    • 16:20 24/08/2018
    Прогноз на «Уфа» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В четверг, 30 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором «Уфа» будет принимать на своем поле шотландский «Глазго Рейнджерс». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    СКА — «Йокерит» Хоккей Увеличение интриги против снижения результативности. В КХЛ задумались о реформеС нового сезона в лиге может появиться новая система подсчета очков Вчера в 12:020
  • 09:28
    • Форвард «Арсенала» хочет покинуть клуб из-за дефицита игровой практики
  • 08:25
    • Федерер с победы стартовал на US Open
  • 00:00
    • АЕК сыграл вничью с «Види» и вышел в групповой этап ЛЧ
    Куинси Промес Футбол Трансферный дайджест. 21-27 августаУедет ли в Европу лидер «Спартака», что ждет молодое дарование «Реала», сбежит ли из «МЮ» Марсьяль и другие трансферные новости последних дней 27/08/2018 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 09:14
    • Голкипер ПСЖ может перейти в «Ниццу»
  • 01:46
    • Хацкевич: Уровень «Аякса» намного выше, чем у киевского «Динамо»
  • 01:39
    • Яя Туре продолжит карьеру в лондонском клубе
    Месут Озил Футбол Проблема для Эмери. Озил становится обузой для «Арсенала»Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» становится настоящей проблемой для Эмери Вчера в 15:230
  • 23:59
    • «Янг Бойз» обыграл «Динамо» в Загребе и вышел в групповой этап ЛЧ
  • 23:54
    • «Аякс» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов
  • 23:23
    • СМИ: Мариано подпишет пятилетний контракт с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие