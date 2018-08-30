«Уфа» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 30 августа 2018 года

В четверг, 30 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором «Уфа» будет принимать на своем поле шотландский «Глазго Рейнджерс». Начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Глазго Рейнджерс».

«Уфа»

Башкирский клуб в прошлом сезоне РПЛ занял шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

Команда Сергея Томарова начала еврокубовый путь во 2-м квалификационном раунде противостоянием со словенским «Домжале».

На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, вырвав ничью на последних минутах.

Соперником по третьему раунду был «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга. Дома россияне выиграли 2:1, а на выезде в компенсированное время вырвали ничью 2:2, которая вывела их в раунд плей-офф.

Между этими матчами «Уфа» в рамках РПЛ на своем поле уступила «Краснодару» (0:1), а после выезда в Люксембург была на выезде разгромлена «Динамо» (0:3).

Первый матч с «Рейнджерс» уфимцы проиграли в Глазго со счетом 0:1, а вернувшись домой, в матче чемпионата России уступили «Зениту» со счетом 0:2.

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В РПЛ «Уфа» с 4 очками после 5 туров занимает 15-е место. 2 мяча в чемпионате России забил Ондржей Ванек, а в Лиге Европы 2 мяча на счету Ивана Пауревича.

В российском первенстве клуб из Башкортостана провел четыре матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает 11-ю строку в турнирной таблице. В последней игре 20 августа состоялся выездной разгром от московского «Динамо» — 0:3.

«Рейнджерс»

Британскую команду в этом году возглавил легендарный Стивен Джеррард. В первом раунде еврокубковой квалификации «Рейнджерс» без особых проблем разобрались с македонским «Шкупи», победив 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

Во втором раунде «Рейнджерс» взяли верх над хорватским «Осиеком», одержав выездную победу со счетом 1:0 и сыграв вничью 1:1 дома, при этом пропустив на последних минутах.

В Премьершипе подопечные Джеррарда стартовали с ничьи, упустив победу над «Абердином» на последних минутах, но затем 12 августа одержали победу над «Сент-Мирреном» — 2:0.

В третьем раунде квалификации ЛЕ шотландцы встречались со словенским «Марибором», одержав победу со счетом 3:1 дома, и вновь сыграв 0:0 на выезде.

Выиграв домашний матч с «Уфой» (1:0), «Рейнджерс» в последнем матче в рамках чемпионата Шотландии упустили победу над «Мазервеллом» (3:3).

Команда Джеррарда дважды отыгрывалась, вышла вперед, но пропустила на последних минутах.

Лучшие бомбардиры команды — Альфредо Морелос и Джеймс Тавернье, у которых по 2 гола в Лиге Европы и по мячу в Премьершипе, а также Кайл Лаферти, у которого 2 гола в чемпионате.

В предстоящем матче не сыграет травмированный нападающий Садик Умар.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 2,60, победа «Рейнджерс» — 2,85, ничья — 3,15.

Выход «Рейнджерс» в групповой этап оценивается с коэффициентом 1,2, за успех «Уфы» дают 4,33.

Уфимцам тяжело играть на два фронта, в еврокубках они действуют удачнее, но каждый раз им удается добыть нужный результат буквально на последних минутах ответного матча. Но в противостоянии с «Рейнджерс» их удача, скорее всего, подойдет к концу.

Шотландский клуб лучше играет дома, чем на выезде, но команда Джеррарда уже владеет преимуществом, поэтому для успеха ей достаточно отыграть в гостях вничью «на ноль», что они уже делали в этой квалификации, и что постараются повторить в Уфе. Впрочем, результативная ничья — тоже в их пользу.

Интересны также варианты «Обе забьют — нет» за 1,80 и ТМ 2,5 за 1,61. 0