«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 24 августа

В пятницу, 24 августа, первый тур Бундеслиги откроют действующий чемпион «Бавария» и «Хоффенхайм». Начало поединка на «Альянц-Арене» — в 21:30. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».

«Бавария»

В прошлом сезоне мюнхенцы проиграли финал Кубок Германии, а также не сумели пробиться в финал Лиги чемпионов. Однако титул в Бундеслиге был завоеван, после чего Юпп Хайнкес освободил пост главного тренера.

Ветерана тренерского цеха заменил Нико Ковач, который в прошлом сезоне возглавлял «Айнтрахт».

Во время предсезонных матчей «Бавария» показала противоречивые результаты: были повержены ПСЖ (3:1) и МЮ (1:0), но против «Ювентуса» (0:2) и «Манчестер Сити» коллектив не нашел контраргументов. Новый сезон гранд открыл феерией в Суперкубке — дружина Ковача уничтожила его бывшую команду — 5:0.

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Мюнхенцы понесли только одну существенную потерю — в «Барселону» был продан центрхав Артуро Видаль, тем не менее, клуб заблаговременно позаботился о том, чтобы подписать игрока на эту позицию — из «Шальке» на бесплатной основе перешел Леон Горецка. Кроме того, из аренды вернулись Ренату Санчеш и Серж Гнабри.

«Хоффенхайм»

Команда отметила десять сезонов в Бундеслиге за историю клуба. Да еще и как отметила! Подопечные Юлиана Нагельсманна завоевали бронзовые медали и получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

При этом «деревенские» серьезно отстали от «Шальке», а также обошли «Боруссию» Д и «Байер» по дополнительным показателям. В Кубке Германии было прекращение борьбы в 1/16 финала, а в Лиге Европы — последнее место в группе. Старт сезона получился ярким — «Хоффенхайм» уничтожил на старте Кубка Германии «Кайзерслаутерн» со счетом 6:1.

Этим летом в «Шальке» был продан Марк Ут, а Серж Гнабри вернулся в Мюнхен. Самые яркие среди новичков — защитник Касим из «Янг Бойз», полузащитник Леонардо Биттенкурт, представлявший «Кельн», показавший себя в «Вердере» Исхак Бельфодиль, Винченцо Грифо («Боруссия» М), а также Джошуа Бренет (ПСВ). Солидный десант к Лиге чемпионов.

Прогноз

Последний матч команды провели в январе, когда мюнхенцы забили пять голов, а «Хоффенхайм» ответил двумя точными ударами. Команда Ковача традиционно является фаворитом всего сезона, но и «сине-белые» — далеко не подарок. Предлагаем поставить на голы с обеих сторон за 1,78. 0