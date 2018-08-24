ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи Эмери«Арсенал» должен верить в идеи Эмери Жозе МоуриньюМоуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравится «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил«Ливерпуль» учится побеждать безобразно
  • 10:46
    • «Спартак-2» заявил форварда из Сенегала на нынешний сезон ФНЛ
  • 09:48
    • «Магнитка» подписала форварда
  • 08:51
    • Форвард «Спартака» попросил не вызывать его в сборную в сентябре
  • 08:40
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
  • 00:29
    • «Балтика» может бойкотировать матч с «Шинником» из-за долгов
  • 23:55
    • Киевское «Динамо» уступило «Аяксу» в Амстердаме
  • 23:55
    • АЕК обыграл «Види» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Каким получится старт «Баварии» Ковача в Бундеслиге?

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 24 августа

    Футбол Германии Бундеслига Бавария Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм»
    Нико Ковач
    В пятницу, 24 августа, первый тур Бундеслиги откроют действующий чемпион «Бавария» и «Хоффенхайм». Начало поединка на «Альянц-Арене» — в 21:30. Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бавария»

    В прошлом сезоне мюнхенцы проиграли финал Кубок Германии, а также не сумели пробиться в финал Лиги чемпионов. Однако титул в Бундеслиге был завоеван, после чего Юпп Хайнкес освободил пост главного тренера.

    Ветерана тренерского цеха заменил Нико Ковач, который в прошлом сезоне возглавлял «Айнтрахт».

    Во время предсезонных матчей «Бавария» показала противоречивые результаты: были повержены ПСЖ (3:1) и МЮ (1:0), но против «Ювентуса» (0:2) и «Манчестер Сити» коллектив не нашел контраргументов. Новый сезон гранд открыл феерией в Суперкубке — дружина Ковача уничтожила его бывшую команду — 5:0.

    Все прогнозы на футбол

    Мюнхенцы понесли только одну существенную потерю — в «Барселону» был продан центрхав Артуро Видаль, тем не менее, клуб заблаговременно позаботился о том, чтобы подписать игрока на эту позицию — из «Шальке» на бесплатной основе перешел Леон Горецка. Кроме того, из аренды вернулись Ренату Санчеш и Серж Гнабри.

    «Хоффенхайм»

    Команда отметила десять сезонов в Бундеслиге за историю клуба. Да еще и как отметила! Подопечные Юлиана Нагельсманна завоевали бронзовые медали и получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    При этом «деревенские» серьезно отстали от «Шальке», а также обошли «Боруссию» Д и «Байер» по дополнительным показателям. В Кубке Германии было прекращение борьбы в 1/16 финала, а в Лиге Европы — последнее место в группе. Старт сезона получился ярким — «Хоффенхайм» уничтожил на старте Кубка Германии «Кайзерслаутерн» со счетом 6:1.

    Этим летом в «Шальке» был продан Марк Ут, а Серж Гнабри вернулся в Мюнхен. Самые яркие среди новичков — защитник Касим из «Янг Бойз», полузащитник Леонардо Биттенкурт, представлявший «Кельн», показавший себя в «Вердере» Исхак Бельфодиль, Винченцо Грифо («Боруссия» М), а также Джошуа Бренет (ПСВ). Солидный десант к Лиге чемпионов.

    Прогноз

    Последний матч команды провели в январе, когда мюнхенцы забили пять голов, а «Хоффенхайм» ответил двумя точными ударами. Команда Ковача традиционно является фаворитом всего сезона, но и «сине-белые» — далеко не подарок. Предлагаем поставить на голы с обеих сторон за 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Мольде
  • Сегодня в 19:00
    •  3.03
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2,00
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Сигма Оломоуц — Севилья
  • Сегодня в 20:00
    •  3.0
  • Прогноз на матч Шериф — Карабах
  • Сегодня в 20:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Бёрнли
  • Сегодня в 21:00
    •  3,30
  • Прогноз на матч Партизан — Бешикташ
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Заря — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 21:30
    •  1,71
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Уфа
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джастин Клюйверт
  • Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезоне
    • 13:45 21/08/2018     Гарри Уилсон
  • Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?
    • 19:34 21/08/2018     Неймар
  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
    • 20:17 20/08/2018
    Прогноз на «Бавария» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,78. В пятницу, 24 августа, первый тур Бундеслиги откроют действующий чемпион «Бавария» и «Хоффенхайм». Начало поединка на «Альянц-Арене» — в 21:30.
    Тоже интересно
    Гарри Уилсон Футбол Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?Топ-10 самых перспективных футболистов второго по статусу дивизиона английского футбола 21/08/2018 в 19:340
  • 09:01
    • Юный малиец намекнул на переход в ЦСКА
  • 23:50
    • «Янг Бойз» сыграл вничью с загребским «Динамо»
  • 23:16
    • Макарова одержала победу над Рыбариковой в Нью-Хейвене
    Джастин Клюйверт Футбол Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных футболистов чемпионата Италии 21/08/2018 в 13:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» приблизится к групповому раунду ЛЕ
  • 3.03
    •
  • 10:59
    • У «Уфы» неплохие шансы в противостоянии с «Рейнджерс», заявил Мостовой
  • 10:31
    • «Барыс» расторг контракт с нападающим
  • 10:17
    • «Бенфика» продлила соглашение с защитником
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • 10:06
    • Экс-хавбек «Ювентуса» может перейти в «Спортинг»
  • 08:30
    • Калинская вышла во второй круг квалификации US Open
  • 20:23
    • Кокорин вернулся в общую группу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие