ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферов Криштиану РоналдуКриштиану Роналду. Сможет ли звезда «Юве» вернуть Серии A былую славу? Стивен ДжеррардТренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • 14:38
    • «Авангард» занял третье место на Кубке губернатора
  • 12:11
    • Влашич рассчитывает закрепиться на позиции «десятки» в ЦСКА
  • 12:02
    • Головин приступит к беговой работе в «Монако» через несколько дней
  • 08:51
    • Джеррард не хотел бы играть с «Уфой» в плей-офф Лиги Европы
  • 08:34
    • Соболенко сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Цинциннати
  • 08:19
    • Федерер переиграл Вавринку и вышел в полуфинал в Цинциннати
  • 23:53
    • «Наполи» арендовал голкипера «Арсенала»
    Все новости спорта

    «Зенит» ждет еще одна непростая победа

    «Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-лиги 19 августа

    Зенит Урал РПЛ Футбол России
    Прогноз на «Зенит» — «Урал»
    Артем Дзюба
    В четвертом туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Урал». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа. Начало встречи — в 19:00. Прогноз на «Зенит» — «Урал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Зенит»

    «Зенит» начал новый чемпионат с трех побед. Под руководством нового главного тренера Сергея Семака команда пока добывает в РПЛ не самые простые победы, однако ключевое слово — добывает.

    В первом туре «Зенит» на выезде обыграл дебютанта РПЛ «Енисей» со счетом 2:0, сумев забить лишь на 81-й и 85-й минутах (отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев). Во втором туре точный удар Олега Шатова принес «Зениту» домашнюю победу над «Арсеналом» — 1:0. Далее команда Семака на выезде обыграла «Рубин», и вновь забила под конец матча. Три очка принес Александр Ерохин — 1:0.

    Стоит отметить, что в чемпионате питерцы хоть и не забивают много, однако до сих пор не пропускали.

    Непосредственно перед матчем против «Урала» подопечные Семака сотворили нечто невообразимое в Лиге Европы. После 0:4 от минского «Динамо» «Зенит» уничтожил соперника дома со счетом 8:1. Хет-трик оформил Дзюба, дубль — Роберт Мак, еще по мячу забили Леандро Паредес, Кристиан Нобоа и Себастьян Дриусси.

    С одной стороны питерцы подходят к матчу с «Уралом» в отличном расположении духа, с другой же, в отличие от соперника, они не только не отдыхали в середине недели, но им еще и пришлось провести на футбольном поле дополнительные полчаса.

    «Урал»

    «Урал» старт нового чемпионата не может занести себе в актив. Подопечные Дмитрия Парфенова за три тура набрали лишь одно очко и в турнирной таблице занимают предпоследнее место. Усугубляет ситуацию то, что все три стартовых матча были для «Урала» домашними.

    Все прогнозы на футбол

    В первом туре команда, пропустив в концовке, на своем поле минимально проиграла «Анжи» (0:1), затем не удержала преимущество в матче против «Краснодара» (1:2, гол у хозяев провел Эрик Бикфалви) и лишь в третьем туре набрала первое очко. В поединке против «Динамо» тот же Бикфалви открыл счет, однако москвичи отыгрались на 85-й минуте.

    Отметим, что во всех трех стартовых матчах «Урал» терял очки из-за пропущенных голов после 83-й минуты матча.

    Прогноз

    «Зенит» является фаворитом этого матча. На победу команды Семака можно поставить с коэффициентом 1,47. Ничья оценивается коэффициентом 4,14, а выездной успех подопечных Парфенова — 10,5.

    Не исключено, что встреча команд будет развиваться по схожему для них сценарию на старте этого сезона в РПЛ — «Зенит» забьет, а «Урал» пропустит ближе к концу матча.

    В прошлом сезоне «Урал» отобрал очки у «Зенита» на своем поле (1:1), а матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 2:1.

    Интересным вариантом на этот матч выглядит ставка на голы, а именно на тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,81. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал
  • Сегодня в 16:30
    •  5,28
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1,72
  • Прогноз на матч Генгам — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 18:00
    •  3,80
  • Прогноз на матч Кьево — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кьево — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Сегодня в 19:30
    •  3,80
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окном
    • 19:09 15/08/2018     Лионель Месси
  • Месси покорил новую вершину
    • 18:49 13/08/2018     Федор Смолов
  • Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизм
    • 00:27 13/08/2018
    Прогноз на «Зенит» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В четвертом туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Урал». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа. Начало встречи — в 19:00.
    Тоже интересно
    Генрих Мхитарян Футбол Творческий кризис. Мхитарян рискует потеряться в АнглииУ армянского полузащитника не складывается карьера в АПЛ Вчера в 23:270
  • 15:27
    • «Шальке» проявляет интерес к игроку сборной Португалии
  • 15:07
    • Несмотря на финансовые проблемы, «Анжи» будет участвовать в Юношеской лиги УЕФА
  • 14:54
    • «Олимпиакос» купил хавбека сборной Египта
    «Жирона» — «Вальядолид» Футбол Примера. Ничья «Жироны» и «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Реал» — с «Хетафе»Обзор матчей первого тура чемпионата Испании по футболу 08:070
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дуэль Сарри и Эмери на «Стэмфорд Бридж»
  • 5,28
    •
  • 14:24
    • Бага утвержден на посту главного тренера БАТЭ
  • 14:10
    • «Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
  • 10:25
    • «Краснодар-2» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ
    Денис Глушаков и Маурисио Перейра Футбол РПЛ. «Оренбург» обыграл «Анжи», «Краснодар» будет принимать «Спартак»Обзор матчей четвертого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:400
  • 21:31
    • «Оренбург» на выезде обыграл «Анжи»
  • 09:16
    • У Быстрова нет интересных предложений
  • 09:04
    • Марсело, Жезус и Фернандиньо не попали в заявку сборной Бразилии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие