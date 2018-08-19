«Зенит» — «Урал». Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-лиги 19 августа

В четвертом туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Урал». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа. Начало встречи — в 19:00. Прогноз на «Зенит» — «Урал».

«Зенит»

«Зенит» начал новый чемпионат с трех побед. Под руководством нового главного тренера Сергея Семака команда пока добывает в РПЛ не самые простые победы, однако ключевое слово — добывает.

В первом туре «Зенит» на выезде обыграл дебютанта РПЛ «Енисей» со счетом 2:0, сумев забить лишь на 81-й и 85-й минутах (отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев). Во втором туре точный удар Олега Шатова принес «Зениту» домашнюю победу над «Арсеналом» — 1:0. Далее команда Семака на выезде обыграла «Рубин», и вновь забила под конец матча. Три очка принес Александр Ерохин — 1:0.

Стоит отметить, что в чемпионате питерцы хоть и не забивают много, однако до сих пор не пропускали.

Непосредственно перед матчем против «Урала» подопечные Семака сотворили нечто невообразимое в Лиге Европы. После 0:4 от минского «Динамо» «Зенит» уничтожил соперника дома со счетом 8:1. Хет-трик оформил Дзюба, дубль — Роберт Мак, еще по мячу забили Леандро Паредес, Кристиан Нобоа и Себастьян Дриусси.

С одной стороны питерцы подходят к матчу с «Уралом» в отличном расположении духа, с другой же, в отличие от соперника, они не только не отдыхали в середине недели, но им еще и пришлось провести на футбольном поле дополнительные полчаса.

«Урал»

«Урал» старт нового чемпионата не может занести себе в актив. Подопечные Дмитрия Парфенова за три тура набрали лишь одно очко и в турнирной таблице занимают предпоследнее место. Усугубляет ситуацию то, что все три стартовых матча были для «Урала» домашними.

Все прогнозы на футбол

В первом туре команда, пропустив в концовке, на своем поле минимально проиграла «Анжи» (0:1), затем не удержала преимущество в матче против «Краснодара» (1:2, гол у хозяев провел Эрик Бикфалви) и лишь в третьем туре набрала первое очко. В поединке против «Динамо» тот же Бикфалви открыл счет, однако москвичи отыгрались на 85-й минуте.

Отметим, что во всех трех стартовых матчах «Урал» терял очки из-за пропущенных голов после 83-й минуты матча.

Прогноз

«Зенит» является фаворитом этого матча. На победу команды Семака можно поставить с коэффициентом 1,47. Ничья оценивается коэффициентом 4,14, а выездной успех подопечных Парфенова — 10,5.

Не исключено, что встреча команд будет развиваться по схожему для них сценарию на старте этого сезона в РПЛ — «Зенит» забьет, а «Урал» пропустит ближе к концу матча.

В прошлом сезоне «Урал» отобрал очки у «Зенита» на своем поле (1:1), а матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 2:1.

Интересным вариантом на этот матч выглядит ставка на голы, а именно на тотал меньше 2,5 мячей с коэффициентом 1,81. 0