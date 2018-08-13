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    «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РПЛ 13 августа

    РПЛ Футбол России Уфа Краснодар
    Прогноз на «Уфа» — «Краснодар»
    Федор Смолов в объятиях футболистов «Краснодара»
    В понедельник, 13 августа, «Уфа» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Краснодар».
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    «Уфа»

    В текущем сезоне чемпионата России «Уфа» стартовала с ничьей в матче против «Локомотива» (0:0). Башкирская команда имела хороший шанс даже вырвать победу, но в компенсированное ко второму тайму время Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

    Во втором туре подопечным Сергея Томарова все же удалось набрать три очка благодаря победе над «Анжи» (3:0). В дебюте первого тайма отличился Игбун, а под занавес встречи дубль оформил Ондржей Ванек.

    Также «Уфа» успела дебютировать в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунда она со скрипом прошла словенский «Домжале» (0:0 и 1:1).

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    Следующим соперником «Уфы» стал «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга, у которого башкирская команда выиграла на своем поле 2:1, а в гостях сыграет 16 августа.

    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» в первом туре чемпионата России потерпели поражение от казанского «Рубина» (1:2), пропустив два мяча от Сердара Азмуна и забив благодаря Федору Смолову.

    «Горожане» были близки к неудаче и во втором туре, но все же смогли вырвать победу у «Урала» (2:1). Решающий гол всего за минуту до конца основного времени забил Павел Мамаев.

    В еврокубках «Краснодар» еще не стартовал, поэтому у него есть больше времени на отдых в начале сезона.

    Что касается негатива, то к нему можно отнести переход Смолова в «Локомотив». В лице Федора «горожане» потеряли своего лучшего бомбардира.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Уфы» — 3,40, победа «Краснодара» — 2,33, ничья — 3,00.

    Такой расклад сил кажется немного странным, ведь «горожане» в этом сезоне уже проиграли «Рубину», а «Урал» одолели лишь на последних минутах, да еще и потеряли свою главную звезду.

    Календарь и таблица РПЛ

    В то же время «Уфа» хоть не блещет результативностью, но идет без поражений, выступая на два фронта. Особенно ценной кажется ничья с действующим чемпионом.

    Да, башкирской команде приходится грамотно распределять силы на РПЛ и еврокубки, но перед встречей с «Краснодаром» большим плюсом для нее является то, что она обошлась без перелетов, ведь в первой игре принимала «Прогресс Нидеркорн» у себя дома.

    Нам кажется, что шансы «Уфы» вновь не проиграть довольно высоки, поэтому мы бы поставили на «победу "Уфы" с форой 0» за 2,34 или же взяли бы ставку «хозяева не проиграют» за 1,60.

    Также заманчиво смотрится ставка «индивидуальный тотал "Краснодара" меньше 1» за 2,06. 0

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    Прогноз на «Уфа» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2,34. В понедельник, 13 августа, «Уфа» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:30 по московскому времени.
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