«Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РПЛ 13 августа

В понедельник, 13 августа, «Уфа» на своем поле примет «Краснодар» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Краснодар».

«Уфа»

В текущем сезоне чемпионата России «Уфа» стартовала с ничьей в матче против «Локомотива» (0:0). Башкирская команда имела хороший шанс даже вырвать победу, но в компенсированное ко второму тайму время Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

Во втором туре подопечным Сергея Томарова все же удалось набрать три очка благодаря победе над «Анжи» (3:0). В дебюте первого тайма отличился Игбун, а под занавес встречи дубль оформил Ондржей Ванек.

Также «Уфа» успела дебютировать в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунда она со скрипом прошла словенский «Домжале» (0:0 и 1:1).

Все прогнозы на РПЛ

Следующим соперником «Уфы» стал «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга, у которого башкирская команда выиграла на своем поле 2:1, а в гостях сыграет 16 августа.

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» в первом туре чемпионата России потерпели поражение от казанского «Рубина» (1:2), пропустив два мяча от Сердара Азмуна и забив благодаря Федору Смолову.

«Горожане» были близки к неудаче и во втором туре, но все же смогли вырвать победу у «Урала» (2:1). Решающий гол всего за минуту до конца основного времени забил Павел Мамаев.

В еврокубках «Краснодар» еще не стартовал, поэтому у него есть больше времени на отдых в начале сезона.

Что касается негатива, то к нему можно отнести переход Смолова в «Локомотив». В лице Федора «горожане» потеряли своего лучшего бомбардира.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Уфы» — 3,40, победа «Краснодара» — 2,33, ничья — 3,00.

Такой расклад сил кажется немного странным, ведь «горожане» в этом сезоне уже проиграли «Рубину», а «Урал» одолели лишь на последних минутах, да еще и потеряли свою главную звезду.

Календарь и таблица РПЛ

В то же время «Уфа» хоть не блещет результативностью, но идет без поражений, выступая на два фронта. Особенно ценной кажется ничья с действующим чемпионом.

Да, башкирской команде приходится грамотно распределять силы на РПЛ и еврокубки, но перед встречей с «Краснодаром» большим плюсом для нее является то, что она обошлась без перелетов, ведь в первой игре принимала «Прогресс Нидеркорн» у себя дома.

Нам кажется, что шансы «Уфы» вновь не проиграть довольно высоки, поэтому мы бы поставили на «победу "Уфы" с форой 0» за 2,34 или же взяли бы ставку «хозяева не проиграют» за 1,60.

Также заманчиво смотрится ставка «индивидуальный тотал "Краснодара" меньше 1» за 2,06. 0