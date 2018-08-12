«Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Суперкубка Германии по футболу 12 августа

Чемпион Германии сыграет против победителя Кубка Германии «Айнтрахта». Встреча пройдет во Франкфурте 12 августа. Начало матча — в 21.30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Бавария».

«Айнтрахт»

Прошлый сезон вышел самым успешным для «Айнтрахта» за 30 лет, если считать, что именно в 1988 году клуб выиграл свой предыдущий трофей — Кубок Германии. Именно это и случилось в мае текущего года, когда «Орлы» сенсационно победили своего непосредственного соперника по Суперкубку страны в финале кубка со счетом 3:1. По иронии судьбы, уже тогда было известно, что рулевой коллектива Нико Ковач в новом сезоне возглавит именно мюнхенский гранд.

Преемником хорватского тренера стал Адольф Хюттер, который превратил швейцарский «Янг Бойз» в крепкого еврокубкового участника благодаря умелой организации игры и тактической гибкости. Нынешним летом франкфуртская команда не понесла серьезных потерь, поэтому не ослабела в качественном смысле. Другое дело, что новому наставнику пока не удается добиваться хороших результатов на стабильной основе — в пяти предсезонных матчах «Айнтрахт» добыл лишь одну победу.

«Бавария»

Поражение в финале Кубка Германии стало не единственным разочарованием для «Баварии» в прошлой кампании. «Ротен» были весьма близки к выходу в финал Лиги чемпионов, но в драматичном матче против «Реала» в Мадриде не сумели забить столь нужный мяч при наличии моментов. Посему очередной (пятый кряду) чемпионский титул стал просто задачей-минимум, которую выполнила команда тогда еще Юппа Хайнкеса.

Ветерана тренерского цеха заменил Нико Ковач, который в прошлом сезоне возглавлял как раз «Айнтрахт». Мюнхенский гранд понес только одну существенную потерю — в «Барселону» был продан центрхав Артуро Видаль, тем не менее, клуб заблаговременно позаботился о том, чтобы подписать игрока на эту позицию — из «Шальке» на бесплатной основе перешел Леон Горецка, так что клуб не только нашел замену игроку, но и заработал деньги на этой рокировке. Во время предсезонных матчей «Бавария» показала противоречивые результаты: были повержены ПСЖ (3:1) и МЮ (1:0), но против «Ювентуса» (0:2) и «Манчестер Сити» коллектив не нашел контраргументов

Прогноз

Букмекеры почти не верят в успех франкфуртцев. Коэффициент на победу «Баварии» равен 1,36, тогда как успех «Айнтрахта» оценивается в 7,50, а ничья в 4,00. Рекомендуем ставить на то, что Роберт Левандовски забьет два или больше голов по итогам 90 минут за 3,50. 0