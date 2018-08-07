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    Сарри попытается добыть первую домашнюю победу

    «Челси» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 7 августа

    Международный кубок чемпионов Челси Лион
    Прогноз на «Челси» — «Лион»
    Маурицио Сарри
    В рамках Международного кубка чемпионов 7 августа встретятся «Челси» и «Лион». Поединок пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 22:05. Прогноз на «Челси» — «Лион».
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    «Челси»

    На Международном кубке чемпионов лондонцы стартовали с ничьей и победы в серии пенальти над «Интером» — 1:1 (5:4). Гол у «синих» вновь забил Педро. Затем была еще одна ничья и серия пенальти, на этот раз в лондонском дерби против «Арсенала». Подопечные Сарри быстро вышли вперед благодаря голу Антонио Рюдигера, но не удержали свой перевес и затем проиграли по пенальти — 1:1 (5:6).

    Кроме того, «синие» уже начали новый сезон поединком Суперкубка Англии, уступив со счетом 0:2 «Манчестер Сити». Удивляться этому не стоит, ведь для тренерского штаба лондонцев во главе с Маурицио Сарри это была первая официальная игра.

    Слишком мало времени, чтобы болельщики увидели реальные перемены в тактике и рождение нового коллектива, который сможет побеждать команды уровня «Сити». Итальянский специалист возглавил команду достаточно поздно, поэтому у него не было возможности в полной мере донести до игроков свою философию. Не стоит забывать и о тех, кто играл на ЧМ-2018 и в последнее время отдыхает.

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    • В межсезонье в команду пришел Жоржиньо из «Наполи» — игрок, который поможет Сарри воплотить свои идеи, ведь дуэт плодотворно работал в Неаполе. Покинули клуб: Делач, Бэйкер, Оливейра, Эдуардо и Куэвас.

    «Лион»

    «Ткачи» по итогам прошлого сезона заняли третье место в чемпионате Франции и получили путевку в Лигу чемпионов. В Лиге Европы-2018 они завершили выступление на стадии 1/8 финала.

    Громких покупок французы в летнее трансферное окно не сделали. Из проданных игроков стоит отметить уход в «Валенсию» защитника Муктара Диакаби.

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    На МКЧ французы успели провести два поединка. Сначала подопечные Бруно Женезио обыграли «Бенфику» со счетом 3:2, после чего не справились с «Интером» — 0:1.

    Прогноз

    Соперники никогда ранее между собой не играли. Довольно странный факт, учитывая статус двух команд.

    Сарри вряд ли выставит оптимальный состав, ведь это будет лишь очередная товарищеская игра. Тем не менее, лондонцы однозначно захотят добыть полноценную победу в своем заключительном поединке на турнире, да еще и в родных стенах. Пока у англичан лишь две игры с развязкой в серии пенальти. Для перестраховки ставим на победу «Челси» с форой 0 за 1,77. 0

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