«Уфа» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 августа

В понедельник, 6 августа, «Уфа» на своем поле примет «Анжи» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Анжи».

«Уфа»

Футболисты «Уфы» начали текущий сезон Премьер-лиги довольно успешно, ведь смогли набрать очко, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0).

Более того, если бы Сильвестр Игбун реализовал пенальти на последних секундах встречи, то подопечные Сергея Томарова и вовсе обыграли бы действующего чемпиона, но этого не случилось из-за отличной игры Гильерме.

Также «Уфа» успела стартовать в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде башкирская команда встречалась со словенским «Домжале».

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На своем поле уфимцы сыграли вничью без голов (0:0), а вот в гостях некоторое время проигрывали, но все же смогли отыграться (1:1), благодаря чему прошли в следующий раунд.

«Анжи»

Махачкалинский «Анжи», как известно, лишь чудом сохранил прописку в Премьер-лиге. По итогам минувшего сезона он вылетел в ФНЛ, но расформирование «Амкара» позволило ему остаться в элите.

Впрочем, даже такой позитивный сценарий пока не слишком радует болельщиков, ведь их любимая команда испытывает серьезные финансовые трудности.

Ранее стало известно, что «Анжи» все же нашел деньги для поездки в Уфу, но это является лишь слабым утешением для фанатов.

При всех этих неприятностях «орлы» в стартовом туре чемпионата России умудрились на выезде обыграть «Урал» (1:0) благодаря голу Паула Антона.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 1,70, победа «Анжи» — 6,00, ничья — 3,40.

Нужно признать, что махачкалинцам в первом туре серьезно повезло. Практически всю игру они провели в обороне, а единственный гол забили под занавес встрече в одной из редких атак.

Повторить этот сценарий в Башкортостане будет сложно, тем более на фоне всех этих неприятных новостей с недофинансированием. Мы считаем, что даже уставшая после Лиги Европы «Уфа» должна побеждать.

Другой вариант — «тотал меньше 2» за 1,97. Обе команды предпочитают играть от обороны, поэтому полагаем, что судьбу матча решит всего один гол, который, вероятно, забьют хозяева. 0