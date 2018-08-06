«Уфа» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 августа

«Уфа»
Футболисты «Уфы» начали текущий сезон Премьер-лиги довольно успешно, ведь смогли набрать очко, сыграв вничью с «Локомотивом» (0:0).
Более того, если бы Сильвестр Игбун реализовал пенальти на последних секундах встречи, то подопечные Сергея Томарова и вовсе обыграли бы действующего чемпиона, но этого не случилось из-за отличной игры Гильерме.
Также «Уфа» успела стартовать в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде башкирская команда встречалась со словенским «Домжале».
На своем поле уфимцы сыграли вничью без голов (0:0), а вот в гостях некоторое время проигрывали, но все же смогли отыграться (1:1), благодаря чему прошли в следующий раунд.
«Анжи»
Махачкалинский «Анжи», как известно, лишь чудом сохранил прописку в Премьер-лиге. По итогам минувшего сезона он вылетел в ФНЛ, но расформирование «Амкара» позволило ему остаться в элите.
Впрочем, даже такой позитивный сценарий пока не слишком радует болельщиков, ведь их любимая команда испытывает серьезные финансовые трудности.
Ранее стало известно, что «Анжи» все же нашел деньги для поездки в Уфу, но это является лишь слабым утешением для фанатов.
При всех этих неприятностях «орлы» в стартовом туре чемпионата России умудрились на выезде обыграть «Урал» (1:0) благодаря голу Паула Антона.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 1,70, победа «Анжи» — 6,00, ничья — 3,40.
Нужно признать, что махачкалинцам в первом туре серьезно повезло. Практически всю игру они провели в обороне, а единственный гол забили под занавес встрече в одной из редких атак.
Повторить этот сценарий в Башкортостане будет сложно, тем более на фоне всех этих неприятных новостей с недофинансированием. Мы считаем, что даже уставшая после Лиги Европы «Уфа» должна побеждать.
Другой вариант — «тотал меньше 2» за 1,97. Обе команды предпочитают играть от обороны, поэтому полагаем, что судьбу матча решит всего один гол, который, вероятно, забьют хозяева. 0