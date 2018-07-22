ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанфранко ДзолаГигант маленького роста Сборная РоссииЛето, которое мы не забудем Через четыре года у аргентинцев могут появиться новые героиВзгляд в будущее. Какими будут сборные Аргентины, Франции и Германии в 2022 году
  • 19:02
    • Президент «Ромы» дисквалифицирован на три месяца
  • 18:46
    • Стала известна сумма, которую «Монако» предложил за Головина
  • 17:40
    • Гендиректор «Анжи»: На данный момент у нас непростая финансовая ситуация
  • 17:29
    • Гассиев и Усик взвесились перед финалом Всемирной суперсерии бокса
  • 16:13
    • «Реал» сделал «Челси» предложение по Азару
  • 14:09
    • Суд отменил отстранение «Милана» от еврокубков
  • 11:37
    • «Мерседес» на год продлил контракт с Боттасом
    Все новости спорта

    «Дровосеки» рвутся к вершине

    «Портленд» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч МЛС 22 июля

    MLS
    Прогноз на «Портленд» — «Монреаль»
    Себастьян Бланко
    В очередном туре МЛС «Портленд» на своей поле сразится с «Монреалем». Поединок, который пройдет 22 июля, начнется в 06:00 по мск. Прогноз на «Портленд» — «Монреаль».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Портленд»

    «Зелено-желтые» после 17 поединков регулярного первенства расположились на четвертой строке в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков.

    Проиграв 19 июля в кубковой игре «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3, «дровосеки» прервали свою серию без поражений, которая насчитывала 14 матчей во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате МЛС подопечные Джованни Саваресе на данный момент имеют 12-матчевую беспроигрышную серию, в которой они восемь встреч выиграли и четыре свели вничью.

    На домашней арене в этом сезоне «Портленд» еще не проигрывал. Пять игр он выиграл и две свел вничью, разница забитых и пропущенных — 12:5.

    «Монреаль»

    Клуб из провинции Квебек после 21 матче регулярного первенства МЛС заработал 27 баллов, которые позволяют им занимать шестую строку на Востоке.

    В последнее время «сине-бело-черные» набрали неплохой ход, выиграв пять встреч при одном поражении (а с учетом канадского чемпионата — шесть из семи).

    Но гостевые поединки этого сезона принесли команде Реми Гарда всего лишь шесть баллов — одержали две победы при девяти поражениях, разница мячей — 8:24.

    Между собой оппоненты провели шесть матчей, в которых «Портленд» брал верх два раза, «Монреаль» — три и одна встреча не выявила победителя. Примечательно, что «дровосеки» на своем поле не побеждали канадцев.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,60.

    На победу «Монреаля» предлагают — 5,30, ничья — 4,40.

    «Портленд» на своем поле в этом сезоне играет мощно, не проиграв еще ни одного матча. А их оппонент, напротив, на выезде очень редко когда может разжиться баллами.

    К тому же, «дровосеки» на своей арене еще не обыгрывали «Монреаль». Скорее всего, клуб из штата Орегон сломает эту неудачную для себя традицию. Ставим на победу «Портленда» с форой (-1) за 1,94. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3,60
  • Трабзонспор — Спартак
  • Сегодня в 19:00
    •  1,87
  • Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Завтра в 04:00
    •  1,68
  • Бавария — ПСЖ
  • Завтра в 17:00
    •  2,25
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • Завтра в 18:00
    •  1,78
  • Зенит — Интер
  • Завтра в 21:15
    •  2,08
  • Филадельфия — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Послезавтра в 02:00
    •  1,89
  • Хьюстон Динамо — Даллас
  • Послезавтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
    • 09:20 16/07/2018     Ведран Чорлука сыграет в финале
  • Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов
    • 03:28 14/07/2018     Шаппи Корсанди, журналист
  • Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин
    • 11:44 17/07/2018
    Футбол. Прогноз на «Портленд» — «Монреаль». В очередном туре МЛС «Портленд» на своей поле сразится с «Монреалем». Поединок, который пройдет 22 июля, начнется в 06:00 по мск.
    Тоже интересно
    Алисон Бекер Футбол «Ливерпуль» получит одного из лучших вратарей мираГолкипер «Ромы» Алисон Бекер близок к рекордному трансферу в «Ливерпуль». Реакция прессы Вчера в 21:550
  • 18:34
    • Неймар надеется, что Тите продолжит работу в сборной Бразилии
  • 18:22
    • Дебютант РФПЛ подписал экс-игрока «Крыльев Советов»
  • 18:06
    • «Балтика» арендовала защитника «Ростова»
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе Футбол Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018Пять человек, ярко блеснувших на чемпионате мира-2018 Вчера в 01:590
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Проверка перед еврокубками
  • 5,51
    •
  • 17:56
    • «Локомотив» интересуется форвардом сборной Ганы
  • 17:14
    • Дмитрий Комбаров хочет остаться в «Спартаке» после завершения карьеры
  • 16:59
    • Калинич отказался от медали чемпионата мира-2018
    Юрий Семин и Леонид Слуцкий Футбол Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборахРассказываем о подготовке «железнодорожников» к старту нового сезона 18/07/2018 в 20:080
  • 16:41
    • Веснина не сыграет на турнире в Москве
  • 16:26
    • «Енисей» арендовал полузащитника «Динамо»
  • 09:22
    • Стала известна дата следующего боя Емельяненко
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие