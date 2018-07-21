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    Продолжит ли «Зенит» забивать?

    «Зенит» — «Интер». Прогноз и ставки на товарищеский матч 21 июля

    Товарищеские матчи РФПЛ Футбол России Зенит Серия A Футбол Италии Интер
    Прогноз на «Зенит» — «Интер»
    Сергей Семак
    В заключительной предсезонной игре питерский «Зенит» померяется силами с миланским «Интером». Поединок состоится 21 июля и начнется в 21:15 по Москве. Прогноз на «Зенит» — «Интер».
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    «Зенит»

    По итогам прошлого сезоне «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и завоевал путевку в Лигу Европы. Из-за непопадания в Лигу чемпионов команду покинул главный тренер Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии, а его место занял бывший игрок клуба — Сергей Семак.

    Календарь и таблица РФПЛ

    «Сине-бело-голубые» успели в межсезонье провести четыре контрольных поединка. Во всех этих встречах питерцы одержали победы.

    В первом спарринге «зенитчики» переиграли австрийский «Пинцгау» (1:0), затем разгромили московское «Динамо» (5:0), а потом обыграли швейцарский «Грассхоппер» со счетом 2:0.

    Несколько дней тому назад дружина Семаке одолела клуб Серии А «Дженоа» — 3:2, забив победный гол на 88 минуте матча.

    Уже 29 июля «Зениту» предстоит провести матч первого тура РФПЛ против красноярского «Енисея» на выезде.

    «Интер»

    Миланская команда в заключительном туре Серии А смогла добыть путевку в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв на выезде римский «Лацио» со счетом 3:2.

    «Черно-синие» в межсезонье провели только два товарищеских матча. 14 июля они разгромили швейцарский клуб «Лугано» со счетом 3:0.

    А через несколько дней встречались с еще одним представителем альпийской страны — «Сьоном». Встреча завершилась победой команды из Швейцарии — 2:0.

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    24 июля итальянцы проведут еще один спарринг против английского «Шеффилд Юнайтед», а затем отправятся в США на Международный кубок чемпионов.

    Прогноз

    «Зенит» во всех предсезонных матчах смог распечатать ворота соперников. И т.к. игра будет носить товарищеский характер, рискнем предположить, что питерцы продолжат свою серию. Скорее всего, оппоненты не будут отсиживаться в обороне и порадуют зрителей забитыми мячами.

    Наш прогноз на этот поединок — обе забьют: да за 1,78. 0

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    Футбол. Прогноз на «Зенит» — «Интер». В заключительной предсезонной игре питерский «Зенит» померяется силами с миланским «Интером». Поединок состоится 21 июля и начнется в 21:15 по Москве.
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