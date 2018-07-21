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    Что принесет «Манчестер Сити» первый матч сезона?

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля

    Международный кубок чемпионов Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд
    Футболисты «Манчестер Сити» проводят тренировку в США
    В субботу, 21 июля, в поединке Международного кубка чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.
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    «Манчестер Сити»

    Чемпион Англии возьмет старт в Международном кубке чемпионов в игре против четвертой команды Германии дортмундской «Боруссии».

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    Также «голубая луна» проведет еще поединки с «Ливерпулем» и мюнхенской «Баварией».

    В прошлом году «горожане» начали этот турнир с поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Но затем они две игры выиграли. Были поочередно повержены мадридский «Реал» (4:1) и «Тоттенхэм» (3:0).

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    • Пока «Сити» купили только Риада Мареза и Филиппа Сандлера, покинули команду — Ангус Ганн, Пабло Маффео, Кайоде и Яя Туре.

    «Манчестер Сити» вышел из отпуска 9 июля и провел только нескольких тренировок на клубной базе. На сбор в США отправился далеко не основной состав команды.

    «Боруссия» Дортмунд

    «Шмели» с трудом смогли занять четвертое место и получить путевку в Лиги чемпионов. После такого провального сезона у команды появился новый главный тренер — Люсьен Фавр.

    «Желто-черные» после завершения чемпионата провели три контрольных матча. Еще в мае они два раза сыграли вничью. А 13 июля переиграли венскую «Аустрию» — 1:0.

    Клуб покинули ряд значимых игроков (Сократис Папастатопулос, Эрик Дурм, Андрей Ярмоленко и Миши Батшуайи), из важных приобретений — Абду Диалло и Томас Дилэйни.

    На этом турнире им также предстоит сыграть с английским «Ливерпулем» и португальской «Бенфикой».

    Оппоненты уже встречались на этом турнире два года тому назад. И тогда команды сыграли в основное время вничью — 1:1, а в послематчевой лотерее сильнее оказались англичане.

    Прогноз

    Команды только входят в сезон, поэтому не стоит ожидать от них поединка с большим количеством забитых мячей. В этой игре рекомендуем поставить на — ТМ 3,0 за 1,87. 0

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    Футбол. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. В субботу, 21 июля, в поединке Международного кубка чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Начало матча — в 04:00 мск.
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