«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля

В субботу, 21 июля, в поединке Международного кубка чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии возьмет старт в Международном кубке чемпионов в игре против четвертой команды Германии дортмундской «Боруссии».

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Также «голубая луна» проведет еще поединки с «Ливерпулем» и мюнхенской «Баварией».

В прошлом году «горожане» начали этот турнир с поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Но затем они две игры выиграли. Были поочередно повержены мадридский «Реал» (4:1) и «Тоттенхэм» (3:0).

Пока «Сити» купили только Риада Мареза и Филиппа Сандлера, покинули команду — Ангус Ганн, Пабло Маффео, Кайоде и Яя Туре.

«Манчестер Сити» вышел из отпуска 9 июля и провел только нескольких тренировок на клубной базе. На сбор в США отправился далеко не основной состав команды.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» с трудом смогли занять четвертое место и получить путевку в Лиги чемпионов. После такого провального сезона у команды появился новый главный тренер — Люсьен Фавр.

«Желто-черные» после завершения чемпионата провели три контрольных матча. Еще в мае они два раза сыграли вничью. А 13 июля переиграли венскую «Аустрию» — 1:0.

Клуб покинули ряд значимых игроков (Сократис Папастатопулос, Эрик Дурм, Андрей Ярмоленко и Миши Батшуайи), из важных приобретений — Абду Диалло и Томас Дилэйни.

На этом турнире им также предстоит сыграть с английским «Ливерпулем» и португальской «Бенфикой».

Оппоненты уже встречались на этом турнире два года тому назад. И тогда команды сыграли в основное время вничью — 1:1, а в послематчевой лотерее сильнее оказались англичане.

Прогноз

Команды только входят в сезон, поэтому не стоит ожидать от них поединка с большим количеством забитых мячей. В этой игре рекомендуем поставить на — ТМ 3,0 за 1,87. 0