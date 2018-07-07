ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНаследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и Роналду Александр Головин и Денис ЧерышевГоловин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо» Трансфер Криштиану поменяет расклад сил в ЕвропеТрансфер Роналду начинает новую эру в футболе
  • 11:27
    • Агент Ломбертса не контактировал с российскими клубами
  • 11:24
    • Форвард сборной России привлек внимание клубов из Англии и Китая
  • 11:12
    • Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана провалил допинг-тест
  • 11:02
    • Селихов и Ананидзе отправятся со «Спартаком» на сбор в Австрию
  • 09:33
    • «Реал» отпустит Роналду, если он публично объявит о своем желании уйти
  • 07:30
    • Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018
  • 07:19
    • «Локомотив» хочет арендовать хавбека ПСЖ и выкупить Эдера
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» возьмет три очка в игре с аутсайдером

    «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки на матч МЛС 7 июля

    MLS
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити»
    Футболисты «Лос-Анджелеса»
    В субботу, 7 июля, в очередного тура МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Орландо Сит». Поединок начнется в 23:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Лос-Анджелес»

    Дружина Боба Брэдли в прошлом туре упустила победу над «Хьюстон Динамо», ведя в счете 2:0, и пропустив в свои ворота оба гола уже в добавленное время.

    Сыграв вничью, «черно-золотые» тем самым прервали серию из побед, которая насчитывала пять поединков с учетом всех турниров.

    В этом сезоне на своей арене «Лос-Анджелес» еще не проигрывал. Четыре игры он выиграл и три свел вничью, разница забитых и пропущенных — 13:5.

    На данный момент клуб из Лос-Анджелеса после 17 матчей регулярного первенства МЛС расположился на третей строке в Западной конференции, имея в своем активе 31 балл и уступая первому месту один пункт.

    «Орландо Сити»

    Команда из штата Флорида после 17 матчей МЛС занимает девятое место в Восточной конференции, положив в свою копилку в этих встречах 19 очков.

    У «львов» затяжная проигрышная серия в чемпионате, которая на данный момент насчитывает уже восемь игр кряду. В этих встречах они смогли забить пять мячей, а пропустили — 23.

    Гостевые матчи этого первенства принесли «Орландо Сити» две виктории и шесть поражений. Последние пять поединков на выезде «фиолетовые» неизменно проигрывали.

    Оппоненты продолжают выступление в Кубке ЮС Оупен, преодолев стадию 1/8 финала. «Орландо Сити» по пенальти переиграл «Ди Си Юнайтед», а «Лос-Анджелес» выбил «Сакраменто» (3:2).

    Прогноз

    Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Лос-Анджелеса» — 1,35, победа «Орландо Сити» — 7,90, ничья — 5,00.

    «Лос-Анджелес» сейчас в хорошей форме и на своей арене не знает горечи поражения. И в матче с одним из аутсайдеров первенства обязан пополнять свою копилку тремя баллами. Ставим на — победа «Лос-Анджелеса» с форой (-1) за 1,68. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2,00
  • Уругвай — Франция
  • Сегодня в 17:00
    •  4,51
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1,50
  • Уругвай — Франция
  • Сегодня в 17:00
    •  1,70
  • Ахмат — Виктория Пльзень
  • Сегодня в 18:30
    •  1,76
  • Зандхаузен — Мец
  • Сегодня в 18:30
    •  1,81
  • Бразилия — Бельгия
  • Сегодня в 21:00
    •  2,65
  • Бразилия — Бельгия
  • Сегодня в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
    • 21:29 30/06/2018     Денис Черышев забил три важных мяча для сборной России
  • Топ-5 открытий ЧМ-2018 по итогам группового этапа
    • 18:31 30/06/2018     Эдинсон Кавани
  • От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018
    • Вчера в 12:55
    Футбол. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити». В субботу, 7 июля, в очередного тура МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Орландо Сит». Поединок начнется в 23:30 по мск.
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Надаль, Джокович, Халеп и Касаткина преодолели второй кругОбзор четвертого дня соревнований на Уимблдонском турнире Вчера в 22:040
  • 07:05
    • Абель Эрнандес близок к переходу в ЦСКА
  • 10:11
    • Газзаев: Головин уже подписал контракт с «Челси»
  • 09:12
    • Саутгейт будет руководить сборной Англии до 2022 года
    Эдинсон Кавани Футбол От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018Лучшая и худшая сборные первого раунда плей-офф Вчера в 12:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 11:53
    • Миранда: Слова Компани о сборной Бразилии — способ скрыть свой страх
  • 11:52
    • Тренер тульского «Арсенала» видит у команды желание побеждать
  • 11:39
    • Сборная Англии не будет тренироваться на «Самара-Арене»
    Неймар Футбол Мальчик, который кричал «Волки!»Объясяем, почему смеяться над Неймаром легко, но глупо Вчера в 03:350
  • 23:56
    • «Локомотив» решил не продлевать контракт с Тарасовым
  • 11:36
    • Петербургское «Динамо» официально переименовано в «Сочи»
  • 10:54
    • Варди пропустил тренировку в четверг
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие