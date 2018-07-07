«Лос-Анджелес» — «Орландо Сити». Прогноз и ставки на матч МЛС 7 июля

В субботу, 7 июля, в очередного тура МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Орландо Сит». Поединок начнется в 23:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Орландо Сити».

«Лос-Анджелес»

Дружина Боба Брэдли в прошлом туре упустила победу над «Хьюстон Динамо», ведя в счете 2:0, и пропустив в свои ворота оба гола уже в добавленное время.

Сыграв вничью, «черно-золотые» тем самым прервали серию из побед, которая насчитывала пять поединков с учетом всех турниров.

В этом сезоне на своей арене «Лос-Анджелес» еще не проигрывал. Четыре игры он выиграл и три свел вничью, разница забитых и пропущенных — 13:5.

На данный момент клуб из Лос-Анджелеса после 17 матчей регулярного первенства МЛС расположился на третей строке в Западной конференции, имея в своем активе 31 балл и уступая первому месту один пункт.

«Орландо Сити»

Команда из штата Флорида после 17 матчей МЛС занимает девятое место в Восточной конференции, положив в свою копилку в этих встречах 19 очков.

У «львов» затяжная проигрышная серия в чемпионате, которая на данный момент насчитывает уже восемь игр кряду. В этих встречах они смогли забить пять мячей, а пропустили — 23.

Гостевые матчи этого первенства принесли «Орландо Сити» две виктории и шесть поражений. Последние пять поединков на выезде «фиолетовые» неизменно проигрывали.

Оппоненты продолжают выступление в Кубке ЮС Оупен, преодолев стадию 1/8 финала. «Орландо Сити» по пенальти переиграл «Ди Си Юнайтед», а «Лос-Анджелес» выбил «Сакраменто» (3:2).

Прогноз

Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю хозяев поединка: победа «Лос-Анджелеса» — 1,35, победа «Орландо Сити» — 7,90, ничья — 5,00.

«Лос-Анджелес» сейчас в хорошей форме и на своей арене не знает горечи поражения. И в матче с одним из аутсайдеров первенства обязан пополнять свою копилку тремя баллами. Ставим на — победа «Лос-Анджелеса» с форой (-1) за 1,68. 0