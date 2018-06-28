Япония — Польша. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 28 июня

В четверг, 28 июня, в заключительном туре группы Н на чемпионате мира-2018 сборная Японии сразится с командой Польши. Встреча, которая пройдет в Волгограде, начнется в 17:00 по мск. Прогноз на Япония — Польша.

Япония

Сборная Японии в 18 поединках квалификации проиграла только в двух встречах. А после завершения отборочного турнира «самураи» провели девять контрольных игр, в которых одержали всего лишь две виктории.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

В стартовом матче мундиаля дружина Акиры Нисино нанесла неожиданное поражение сборной Колумбии (2:1), что правда большую роль в этом поединке сыграло раннее удаление у колумбийцев.

Во втором туре азиатская команда в результативной перестрелке поделила очки со сборной Сенегала — 2:2, сравняв счет за 15 минут до конца встречи.

Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 японцем при определенных раскладах даже можно проиграть в предстоящем поединке, но для пущей уверенности нужно, как минимум, сыграть вничью.

Польша

Поляки, проиграв две игры в группе, лишились шансов на продолжение борьбы. На старте турнира они уступили сборной Сенегала со счетом 1:2, а в следующем поединке были разгромлены колумбийцами — 0:3.

Хотя «белые орлы» легко выиграли отборочный турнир, заработав 25 очков из 30 возможных. И до начала розыгрыша считались фаворитами своего квартета.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В 2002 и 2006 годах поляки также завершали чемпионат мира на групповой стадии. Это будет третий провальный мундиаль для красно-белых кряду.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Японии, оценивая победу номинальных хозяев с коэффициентом 2,70.

За успех сборной Польши предлагают 2,90, а ничью оценивают с коэффициентом 3,20.

Поляки постараются на прощание хлопнуть дверью. И как мы считаем, в этом поединке сборная Польши не проиграет.

