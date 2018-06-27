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    Коротко о главном «положении»

    Южная Корея – Германия. Прогноз и ставки на матч последнего тура группового раунда чемпионата мира в России 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Сборная Германии Футбол Германии
    Прогноз на Южная Корея – Германия
    Тони Кроос
    Последний тур в группе F на чемпионате мира по футболу 27 июня сведет на поле «Казань Арены» сборные Южной Кореи и Германии. Начало поединка назначено на 17:00 мск. Прогноз на Южная Корея – Германия.
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    Южная Корея

    Прогнозы, в которых пространно рассуждают об абстрактных вещах и наскоро просматриваются варианты ставок. Мол, мы накидали, а решайте Вы. Знакомо? Надоело? Тогда коротко о главном.

    Последние результаты. Сборная Южной Кореи проиграла оба стартовых поединка с минимальным счетом. Швеции 0:1, Мексике – 1:2. По сравнению с азиатским отбором заметно значительное улучшение надежности защиты. Напомним, что в квалификации корейцы «глотнули» десять голов в десяти матчах.

    Стиль игры. «Воины Тэджу» не самая техничная команда. Не удивительно, что они редко используют проникающие передачи и тонкие розыгрыши. Касательно улучшения надежности защиты можем сказать, как Син Тхэ Ён достиг этого. Очень просто – фолами. В квалификации игроки Южной Кореи нарушали в среднем 13,13 раза за игру. В России – 23,5 раза.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Особенности. Доля грубых нарушений довольно большая. За два стартовых поединка азиаты получили шесть «горчичников». Также отметим низкую посадку атаки. Это еще один метод улучшения защитной дисциплины. На это указывает малое количество офсайдов. У корейцев их не было вовсе.

    Германия

    Касательно Германии сейчас полно новостей. И героический камбек, и неприятное празднование, и дисциплинарное дело от ФИФА. Повлияет ли это на игру Бундестим? Никто не ответит. Зато мы можем коротко рассмотреть главные пункты прошлых матчей.

    Последние результаты. В первом туре сборная Германии нанесла сумасшедшее количество ударов по воротам сборной Мексики, но так и не смогла отыграть единственный пропущенный гол – поражение 0:1. В туре втором Бундесманшафт совершила фантастический камбек и обыграла шведов 2:1.

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    • Стиль игры. Действующие чемпионы мира немного разочаровали с точки зрения свежести и взаимодействия. Но статистически у них все относительно норм. Пока норм. С Мексикой было 25 ударов, 15 штрафных и 8 угловых, со Швецией – 75% владения, 18 ударов и снова-таки 8 корнеров.

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    • Особенности. Входит в топ-4 команды с наибольшим средним показателем ударов (15) и в топ-8 по наивысшему проценту попаданий в створ (56,7%). Фолит в среднем 11 раз за игру – это четвертый показатель снизу. В офсайды попадает больше всех – шесть раз за два матча.

    Прогноз

    Напомним, «азиатские тигры» входят в четверку команд, которые еще ни разу не залезали в положение «вне игры». Команда Йоахима Лёва по этому показателю делит лидерство с Англией, Перу и Сенегалом.

    Ставка. Предлагаем поставить «Офсайды: П2» за 1,69. Можно поднять кэф путем концентрации на втором тайме. Немцы во вторые 45 минут обычно сильнее лезут вперед. В предыдущих матчах количество офсайдов во вторых таймах было больше. На «Офсайды 2 тайм: П2» дают 2,08. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    1,86
  • Мексика — Швеция
  • Сегодня в 17:00
    •  1,72
  • Мексика — Швеция
  • Сегодня в 17:00
    •  1,90
  • Южная Корея – Германия
  • Сегодня в 17:00
    •  1,91
  • Сербия — Бразилия
  • Сегодня в 21:00
    •  3,40
  • Швейцария — Коста-Рика
  • Сегодня в 21:00
    •  1,90
  • Сенегал – Колумбия
  • Завтра в 17:00
    •  2,40
  • Япония — Польша
  • Завтра в 17:00
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