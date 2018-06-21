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    Франция не ограничится одним голом

    Франция — Перу. Прогноз на тотал в матче чемпионата мира по футболу 21 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Перу
    Прогноз на Франция — Перу
    Антуан Гризманн
    В четверг, 21 июня, национальная команда Франции встретится со сборной Перу во втором туре групы С чемпионата мира по футболу. Поединок, который пройдет в Екатеринбурге, начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Франция — Перу.
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    Франция

    «Трехцветные» спокойно квалифицировались на мундиаль, опередив в группе отбора Швецию и Нидерланды. Всего одно поражение потерпела команда в десяти поединках.

    В этом году подопечные Дидье Дешама провели пять спаррингов. Начали с поражения от Колумбии со счетом 2:3. Затем выдали серию из трех побед кряду — Россия (3:1), Ирландия (2:0) и Италия (3:1). А в заключительном подготовительном поединке не смогли переиграть команду США — 1:1.

    Это уже шестой ЧМ подряд для сборной Франции. Четыре года назад команде удалось дойти до четвертьфинала, но там сильнее была Германия (0:1).

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    В России коллектив Дидье Дешама стартовал как-то невзрачно. В матче с Австралией звездная атака французов испытывала серьезные проблемы при малейшем сопротивлении соперника. Вырвать три очка удалось за счет пенальти и везения во втором забитом голе — мяч после удара Погба и рикошета оказался в воротах — 2:1.

    Журналисты и болельщики раскритиковали одного из главных фаворитов турнира, но еще есть возможность все исправить в игровом плане.

    Победа над Перу позволит французам гарантировать себе путевку в плей-офф, если Дания не проиграет Австралии.

    Перу

    Перуанцы в зоне КОНМЕБОЛ заняли 5-е место среди 10-ти команд и получили право участвовать в межконтинентальном плей-офф.

    В 2-х матчевом противостоянии «инки» оказались сильнее победителя зоны Океании сборной Новой Зеландии — 0:0 и 2:0 и получили путевку в Россию.

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    • Целых 15 матчей латиноамериканская команда не проигрывала, но первая неудача настигла команду именно на мундиале. Перуанцы заслуживали положительного результата против датчан, но не реализовали свои моменты, тогда как Поульсен воспользовался ошибкой соперника и принес Дании три очка.

    Сборная Перу в пятый раз примет участие в финальной части чемпионата мира, но последний раз она брала участие на турнире в далеком 1982-м году.

    Прогноз

    Команды встречались между собой дважды и обменялись победами, но было это несколько десятилетий назад, поэтому делать какие-то выводы из тех результатов нет смысла.

    Французы однозначно сделают выводы после первой игры и попытаются вновь склонить симпатии фанатов и СМИ в свою пользу. Потенциал у команды огромный, в том числе и в атаке, что «трехцветные» и попытаются доказать в предстоящей игре.

    Сборная Перу тоже однозначно хочет забить первый гол на мундиале, поэтому команда пойдет вперед, несмотря на возможности грозного соперника. Это откроет французам свободные зоны, поэтому мы уверены, что одним забитым мячом в ворота латиноамериканцев дело не кончится.

    Команда Дидье Дешама забивала больше одного гола в четырех из последних пяти поединков. Ставим на тотал больше 1,5 мяча для Франции за 1,87.

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