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    Сможет ли Акинфеев вновь сохранить ворота на замке?

    Россия – Египет. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 19 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Египта
    Прогноз на Россия – Египет
    Игорь Акинфеев
    Во вторник, 19 июня, сборная России встретится с командой Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч группы A, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Россия – Египет.
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    Россия

    Футболисты сборной России устроили настоящий праздник в день открытия чемпионата мира 2018 года.

    В своем стартовом матче россияне не оставили никаких шансов Саудовской Аравии, разгромив соперника со счетом 5:0.

    Два гола на свой счет записал Денис Черышев, а Александр Головин к точному удару добавил две результативные передачи. Также отличились Юрий Газинский и Артем Дзюба.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Единственным негативным моментом встречи стала травма Алана Дзагоева, полученная на ровном месте. Полузащитник повредил мышцы бедра и, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи на групповом этапе.

    Египет

    На следующий день сборная Египта провела встречу с командой Уругвая и потерпела поражение со счетом 0:1.

    «Фараоны» неплохо смотрелись на фоне Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, однако их отчаянная борьба не позволила заработать ни единого очка.

    На 89-й минуте, когда игроки уже мысленно готовились к финальному свистку, Хосе Хименес нанес точный удар головой и принес южноамериканцам победу.

    Мохамед Салах, отмечавший свой 26-й день рождения, всю игру просидел на скамейке запасных.

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной России – 2,30, победа сборной Египта – 3,60, ничья – 3,20.

    Букмекеры не ожидают в игре большого количества голов: тотал голов меньше 2,5 – 1,60, тотал голов больше 2,5 – 2,50.

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    • Очевидно, в пользу России говорит фактор домашнего поля и поддержки трибун. Однако Египту нужно побеждать. В противном случае ему будет сложно опередить команду Станислава Черчесова по разнице забитых и пропущенных голов.

    Итак, способны ли забить «фараоны»? Нам кажется, что да, ведь Россия не отличается сверхнадежной игрой в обороне. Да, мы не пропустили от Саудовской Аравии, но это не показатель. Предлагаем взглянуть на другие матчи: от Турции – один пропущенный мяч, от Австрии – один, от Франции – три, от Бразилии – три, от Испании – три, от Аргентины – один, от Ирана – один, от Южной Кореи – два.

    За последний год Россия сохранила ворота на замке лишь в двух играх – против Саудовской Аравии и Новой Зеландии. Но нужно быть откровенным – это довольно слабые команды. Египет тоже далеко не гранд, но он значительно сильнее, а наличие в его составе нескольких звезд должно только настораживать.

    Что-то нам подсказывает, что вторую кряду «сухую» игру от Акинфеева ждать не стоит, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку «индивидуальный тотал сборной Египта больше 1» за 2,30.

    Где первый гол – там и второй. Счет 1:0 или 0:1 никого не устроит. Проигрывающая сторона в любом случае будет рисковать, так что забьет в ответ или же пропустит снова. Ставка «тотал больше 2» за 1,83 не лишена смысла.

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    1,73
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  • Сегодня в 18:00
    •  1,76
  • Россия – Египет
  • Сегодня в 21:00
    •  1,76
  • Португалия – Марокко
  • Завтра в 15:00
    •  1,79
  • Уругвай – Саудовская Аравия
  • Завтра в 18:00
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    Футбол. Прогноз на Россия – Египет. Во вторник, 19 июня, сборная России встретится с командой Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч группы A, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени.
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