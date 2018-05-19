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    «Лягушки» немного потеряют кураж

    «Сельта» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая

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    Джампаоло Паццини
    Джампаоло Паццини
    AS English — Diario AS
    В последнем туре испанской Ла Лиги 19 мая «Сельта» примет на своем стадионе «Леванте». Начало матча в 14:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Леванте».

    «Сельта»

    «Сельта» потеряла все шансы на еврокубки в следующем сезоне еще в середине апреля, хотя предпосылки к этому были еще в феврале. С последнего месяца зимы команда Хуана Карлоса Унсуэ выступает нестабильно и никак не найдет свою игру.

    Вот уже шесть матчей подряд «кельты» не могут выиграть. Самый большой успех этой серии – ничья против той же «Барселоны» (2:2). Но, во-первых, какой смысл от такого результата, если потом проигрывать в три и более голов. А во-вторых, спастись от поражения в той игре получилось только после удаления Серхи Роберто у каталонцев.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последнем туре «Сельта» и вовсе беспринципно «скрутилась» мадридскому «Реалу» 0:6. За игру позволила 11 раз пробивать из пределов своей штрафной, а сама нанесла всего один удар в створ ворот соперника и подала только два угловых.

    «Леванте»

    «Лягушки» в конце сезона превратились в настоящих жаб, которым ужас как жалко делиться очками. За последние десять матчей коллектив Пако Лопеса проиграл всего один раз – «Атлетико» в Мадриде. Зато умудрился добыть восемь побед в этой серии.

    Ближайшие события

    Крайний успех вообще стал историческим. В прошлом туре «Леванте» смог прервать уже надоевшую всем беспроигрышную серию «Барселоны». При этом успех «лягушек» нельзя назвать случайным. Пако Лопес просто собрал в кучу все, что до него делали другие тренеры в матчах против каталонского монстра.

    Фолы. Нарушения правил помогали «Леванте» сбивать темп в начале каждого тайма, когда «Барселона» понимала, что пахнет жаренным. Всего левантийцы совершили 18 фолов.

    Встречная активность. Хозяева поля смогли показать дольку здравой наглости: проводили ответные атаки, не стеснялись большими силами убегать в контры. За весь матч «Леванте» 12 раз проверял Тер Штегена на бдительность. В пяти случаях бдительность вратаря подвела.

    Равное распределение сил. Пако Лопес очень правильно поступил, когда сделал ставку на стабильное создание давления. В играх с «Барселоной» нельзя отпахать 15 минут в каждом тайме, называя это аритмией. Каталонцев нужно прессовать периодично и равномерно. Так, «лягушки» имели одинаковое владение (по 35%) и такое же количество ударов (по 6) в каждом тайме.

    Прогноз

    4,14«Ничья»

    Однако, прежде чем составлять прогноз на эту игру, ознакомимся с раскладом по травмам. У «Сельты» не смогут сыграть три футболиста: основные полузащитники Педро Эрнандес и Эмре Мор и вратарь Рубен. У «Леванте» больше травмированных.

    Основными потерями считаем полузащитников Шейка Дюкура и Джефферсона Лерма, а также нападающего Эммануэля Боатенга. Еще один хавчик Хосе Моралес (основной) пока под вопросом.

    Считаем, что есть два варианта сценария игры. Первый – «Сельта» прервет неудачную серию, потому что долго такие серии не продолжаются. Второй – «Леванте» на характере удачно закончит сезон.

    Вывод. Думаем, что «лягушки» немного потеряют свой кураж, поскольку выездные игры удаются им не так хорошо (4 победы в 18 матчах), а «кельты» не проигрывают дома уже 11 матчей подряд. Однако и проигрыша Пако Лопес не допустит. Потому ставим на ничью за 4,14.

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