«Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 мая

«Реал»

Мадридский «Реал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

Ближайшего преследователя «сливочные» опережают на пять баллов, а от «Атлетико» отстают на три балла за два тура до завершения сезона.

В последнее время подопечные Зинедина Зидана выступают в Примере слишком скромно. В шести предыдущих турах они одержали всего две победы, да и то они не были сверхуверенными.

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Накануне «Реал» потерпел поражение в гостях у «Севильи» (2:3), хотя важно отметить, что он играл без своих лидеров – Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

В лазарете мадридского клуба находятся уже упомянутый Роналду, а также Иско и Даниэль Карвахаль.

«Сельта»

Футболисты «Сельты» расположились на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 46 очков.

Команда из Виго уже давно обезопасила себя от вылета. В то же время борьба за еврокубки для нее тоже прекращена, так как отставание от шестой позиции слишком велико.

Галисийцы не побеждали в Примере с 4 апреля, когда разгромили «Севилью» (4:0). С тех пор они разошлись миром с «Барселоной» (2:2), «Валенсией» (1:1) и «Депортиво» (1:1), а также проиграли «Леганесу» (0:1) и «Вильярреалу» (1:4).

К слову, в гостях «Сельта» играет в этом сезоне крайне слабо: пять побед в 18 сыгранных матчах при 11 поражениях.

Среди травмированных у «Сельты» значатся Яго Аспас, Эмре Мор и Неманья Радоя.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1,37, победа «Сельты» — 7,20, ничья – 5,40.

1,75Тотал больше 3,5

Важно отметить, что оставшиеся встречи не несут для команд большого значения. «Сливочные», похоже, смирились со своим третьим местом в чемпионате, поэтому делают упор на Лигу чемпионов, где им предстоит сыграть в финале.

Что касается команды из Виго, то она в любом случае останется где-то в середине таблицы, так что мысленно чувствует себя в отпуске.

Очевидно, что тренеры доверят место на поле некоторым резервистам, тем более что отдельные лидеры восстанавливаются после травм. Команды будут играть открыто и раскрепощенно, а молодежь постарается проявить себя с лучшей стороны, поэтому мы ждем голов и ставим на «тотал больше 3,5» за 1,75.

2,25Победа «Реала» и тотал больше 3,5

Также можно присмотреться к ставке «победа "Реала" и тотал больше 3,5» за 2,25. Все-таки мадридцы сыграют на «Сантьяго Бернабеу» перед требовательной публикой, которая точно захочет увидеть триумф своей команды.

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