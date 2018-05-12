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    Реабилитируется ли «Реал» за поражение от «Севильи»?

    «Реал» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 мая

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    Футболисты «Реала»
    soccerhotspot.com
    В субботу, 12 мая, «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Сельта».

    «Реал»

    Мадридский «Реал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

    Ближайшего преследователя «сливочные» опережают на пять баллов, а от «Атлетико» отстают на три балла за два тура до завершения сезона.

    В последнее время подопечные Зинедина Зидана выступают в Примере слишком скромно. В шести предыдущих турах они одержали всего две победы, да и то они не были сверхуверенными.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Накануне «Реал» потерпел поражение в гостях у «Севильи» (2:3), хотя важно отметить, что он играл без своих лидеров – Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

    В лазарете мадридского клуба находятся уже упомянутый Роналду, а также Иско и Даниэль Карвахаль.

    «Сельта»

    Футболисты «Сельты» расположились на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 46 очков.

    Ближайшие события

    Команда из Виго уже давно обезопасила себя от вылета. В то же время борьба за еврокубки для нее тоже прекращена, так как отставание от шестой позиции слишком велико.

    Галисийцы не побеждали в Примере с 4 апреля, когда разгромили «Севилью» (4:0). С тех пор они разошлись миром с «Барселоной» (2:2), «Валенсией» (1:1) и «Депортиво» (1:1), а также проиграли «Леганесу» (0:1) и «Вильярреалу» (1:4).

    К слову, в гостях «Сельта» играет в этом сезоне крайне слабо: пять побед в 18 сыгранных матчах при 11 поражениях.

    Среди травмированных у «Сельты» значатся Яго Аспас, Эмре Мор и Неманья Радоя.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1,37, победа «Сельты» — 7,20, ничья – 5,40.

    1,75Тотал больше 3,5

    Важно отметить, что оставшиеся встречи не несут для команд большого значения. «Сливочные», похоже, смирились со своим третьим местом в чемпионате, поэтому делают упор на Лигу чемпионов, где им предстоит сыграть в финале.

    Что касается команды из Виго, то она в любом случае останется где-то в середине таблицы, так что мысленно чувствует себя в отпуске.

    Очевидно, что тренеры доверят место на поле некоторым резервистам, тем более что отдельные лидеры восстанавливаются после травм. Команды будут играть открыто и раскрепощенно, а молодежь постарается проявить себя с лучшей стороны, поэтому мы ждем голов и ставим на «тотал больше 3,5» за 1,75.

    2,25Победа «Реала» и тотал больше 3,5

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Реала" и тотал больше 3,5» за 2,25. Все-таки мадридцы сыграют на «Сантьяго Бернабеу» перед требовательной публикой, которая точно захочет увидеть триумф своей команды.

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