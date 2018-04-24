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    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий

    «Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля

    Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Рома
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    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах
    premierleague.com
    В рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» 24 апреля примет на «Энфилде» «Рому». Начало матча – в 21:45 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Рома».

    «Ливерпуль»

    На выходных команда Юргена Клоппа не удержала победу в матче против «Вест Бромвича» (2:2). По игре сложилось впечатление, будто «мерсисайдцы» снова жертвуют чемпионатом ради успешного выступления в матче Лиги чемпионов.

    Посудите сами: коллектив, который в АПЛ в среднем пробивает 16,6 раз за матч (3-е место), а в ЛЧ – 15,8 раз (4-е место), вдруг наносит всего 9 ударов за все 90 минут против последней команды Премьер-лиги. Причем только треть этих ударов попадает в рамку. Парадокс.

    Также было заметно, что Клопп хотел решить все вопросы еще в первом тайме: более активная игра, нацеленность на ворота (5 ударов, 2 – в створ за первый тайм), внимательность в обороне (позволили сопернику всего одно попадание по своим воротам) и два гола. Но расслабленность во второй половине (всего один удар в рамку) не позволила довести игру до победы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов «Ливерпуль» показывал схожую тенденцию в первых матчах против «Порту» и «Манчестер Сити». В первом тайме каждого противостояния «мерсисайдцы» больше владели мячом и больше били. Во вторых половинах «красные» преимущественно отдавали мяч и надеялись на контратаки.

    «Рома»

    «Рома» экономить силы не стала и разгромила на выезде «СПАЛ». Что интересно, подопечные Ди Франческо тоже были немного активнее именно в первые 45 минут (9 ударов из 14-ти).

    Ближайшие события

    Однако общая тенденция последних пяти матчей римского клуба показывает другие предпочтения сеньора Эйсебио: ровная игра без особой аритмии. Так, «волки» отправили в ворота андердога три безответных мяча.

    «Рома» тоже один из самых «ударных» клубов Италии. Сейчас римляне занимают первое место по среднему количеству ударов за матч – 17,59. Но на момент написания прогноза второй по этому показателю «Наполи» не сыграл своего матча против «Юве».

    Точность ударов «Ромы» в чемпионате в среднем составляет 33,3%. Однако в Лиге чемпионов этот показатель выше – 40,2%. К тому же реализация своих моментов на выезде у римлян лучше, чем на родном «Олимпико»: 10,7% против 8%. Так что Клоппу следует быть очень осторожны все два тайма, а не только в первой половине.

    Прогноз

    1,81«Удары в створ: ТМ 10,5»

    Понятно, что ставки высоки и цена ошибки велика. Но почему-то кажется, что Юрген Клопп не отойдет от своей философии. Тем более на «Энфилде». Потому по началу матча советуем заглянуть в лайв-линию и поставить на «Ливерпуль: тотал ударов: 1 тайм > 2 тайма».

    Еще одной ставкой предлагаем взять «Удары в створ: ТМ 10,5» за 1,81. Первый матч вынуждает более внимательно отнестись к оборонительным действиям. Несмотря на высокие средние показатели команд по точности ударов, все-таки считаем, что Лига чемпионов – совсем другой уровень: и мастерства, и нервов.

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