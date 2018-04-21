«Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»

«Вест Бромвич» (25 очков) расположился на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» — третий (71 балл).

В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон , сравнявший счёт на 88-й минуте. За «Ливерпуль» голы забили Дэнни Ингс и Мохаммед Салах .

«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 21 апреля

Будет ли мстить «Ливерпуль»?

Будет ли мстить «Ливерпуль»? «Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 21 апреля

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