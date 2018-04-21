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    «Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Ливерпуль Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2 (0:1).

    В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон, сравнявший счёт на 88-й минуте. За «Ливерпуль» голы забили Дэнни Ингс и Мохаммед Салах.

    «Вест Бромвич» (25 очков) расположился на 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» — третий (71 балл).

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур
    «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» — 2:2 (0:1)
    Голы: Ингс, 4 (0:1). Салах, 72 (0:2). Ливермор, 79 (1:2). Рондон, 88 (2:2). «Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс (Берк, 76), Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Робсон-Кану, 89), Рондон, Филлипс, Макклин (Эванс, 71).«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Салах (Ловрен, 84), Мане (Окслейд-Чемберлен, 66), Ингс (Роберту Фирмину, 66).Предупреждение: Морено, 69.
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