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    Уйдет результативность, но не результат

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 14 апреля

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    Джеймс Милнер
    Джеймс Милнер
    premierleague.com
    34-й тур чемпионата Англии 14 апреля сведет на «Энфилде» местный «Ливерпуль» и «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут».

    «Ливерпуль»

    В последнем туре состоялось ливерпульское дерби, и в нем команда Юргена Клоппа заключила «сухой мирный договор». Однако сказать, что «красные» остались недовольны тоже нельзя.

    Цель поединка с «Эвертоном» состояла больше не в том, чтобы добыть очки, а в том, чтобы не потерять все три. Ну, и по возможности не потерять основных игроков.

    С первой задачей помогла справиться средняя линия (Вейналдум – Хендерсон – Милнер), которая грамотным расположением на поле не позволила создать «ирискам» много моментов (всего один удар в створ).

    Со второй задачей помогла ротация и довольно лояльное отношение к «Эвертону» в атаке, ведь «Ливерпуль» тоже не блистал эффективностью (три попадания в рамку).

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    Это позволило команде Юргена Клоппа во второй раз обыграть «Манчестер Сити» в рамках ЛЧ (3:0; 2:1) и выйти в полуфинал главного по престижности клубного европейского турнира.

    «Борнмут»

    «Вишни» продолжают стабильно набирать очки. Правда, победы стали добываться намного реже – конец сезона все-таки, сказывается усталость.

    Ближайшие события

    За последние шесть игр команда Эдди Хоу проиграла всего один раз, но крупно. «Тоттенхэм» в 30-м туре приезжал в гости к «Борнмуту» на «Виталити» и оказался плохим гостем. Лондонцев сильно обидел гол Станисласа уже на 7-й минуте матча, и они ответили четырьмя результативными выстрелами.

    В последнем туре «вишни» принимали дома «Кристал Пэлас» и добились второй подряд ничьи со счетом 2:2. Как и в матче с «Тоттенхэмом», активность была на уровне (20 ударов), но эффективность оставляла желать лучшего (5 попаданий в створ).

    Прогноз

    1,77«П1+ТМ 4,5»

    Пройдемся по травмам. Стал известен точный диагноз Эмре Джана. Его проблемы со спиной больше не дадут немцу сыграть в нынешнем сезоне. Также не поможет своей команде Матип. Под вопросом находятся Лаллана и Гомес. «Борнмут» остался без Станисласа и Смита. К тому же Айб восстанавливается после болезни.

    Мы рассчитываем, что «Ливерпуль» вернется на стезю хороших результатов, но травмы не позволят «мерсисайдцам» без оглядки громить всех подряд. Все-таки ресурсы не безграничные, а впереди самый ответственный отрезок сезона.

    В общем, ждем ротацию, которая скажется на результативности, но не на результате. Наш выбор – «П1+ТМ 4,5» за 1,77.

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