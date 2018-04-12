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    «Спортинг» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы 12 апреля

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    Футболисты «Атлетико»
    Футболисты «Атлетико»
    atleticodemadrid.com
    В четверг, 12 апреля, лиссабонский «Спортинг» в рамках ответного матча в 1/4 финала ЛЕ примет мадридский «Атлетико». Начало встречи – в 22:05 по мск. Прогноз на «Спортинг» — «Атлетико».

    «Спортинг»

    В первом матче этих команд, который состоялся в Мадриде, «матрасники» смогли отличиться 2-мя безответными голами. И теперь в ответном поединке «зелёно-белым» предстоит совершить подвиг, чтобы отыграть эту фору у испанского гранда.

    Первый поединок вызвал негативную реакцию со стороны президента клуба. Он раскритиковал ведущих футболистов. Возник конфликт, который все же удалось уладить.

    За 5-ть туров до конца внутреннего первенства команда Жоржи Жезуша удерживает 3-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 68-м баллов. Но «львы» только на 3-и очка опережают 4-ю «Брагу» и на 6-ть пунктов отстают от первой «Бенфики».

    Ближайшие события

    За последний месяц «Спортинг» в чемпионате Португалии проиграл 2-а поединка своим прямым конкурентам. В 25-м туре проиграл «Порто» (1:2), а в 28-м — «Браге» (0:1), обе игры состоялись на выезде.

    Дисквалифицирован форвард Бас Дост (24-е гола в сезоне). Травмированы полузащитник Бруно Сезар и нападающий Даниэл Поденсе.

    «Атлетико»

    «Красно-белые» в плей-офф ЛЕ в этом сезоне выиграли все пять матчей с общим счетом 15:2. «Атлетико», по мнению букмекеров, является главным претендентом на завоевание трофея.

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    В последнем туре Примеры в мадридском дерби «матрасники» разошлись миром с «Реал Мадрид» (1:1). И теперь за 7-мь туров до конца чемпионата «индейцы», которые удерживают с 68-ю очками 2-ю строчку, опережают «Валенсию» и «сливочных» на 3-и и 4-е пункта соответственно.

    В сезоне 2009/10 на стадии 1/8 финала ЛЕ мадридский клуб только благодаря мячам забитым на выезде смог выбить своего предстоящего оппонента (0:0 и 2:2). «Атлетико» тогда стал победителям розыгрыша, в финале одолев английский «Фулхэм» со счетом 2:1.

    2,18обе забьют: да

    Защитник Филипе Луис не сможет из-за травмы принять участие в предстоящем поединке. Рискуют не сыграть защитники Хосе Хименес и Серджи Гонсалес.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 1,90. На победу «Спортинга» предлагают — 4,70, ничья — 3,40.

    После серьезного конфликта с президентом клуба «зелено-белые» выйдут на поле предельно мотивированными и будут стараться показать достойную игру. Скорее всего, на гол они наиграют, но и «Атлетико» свой мяч забить должен. Предлагаем поставить — обе забьют: да за 2,18.

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