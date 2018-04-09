«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 9 апреля

«Вильярреал»

Подопечные Хавьера Кальеха за 8-м туров до окончания чемпионата Испании занимают 5-ю строчку в турнирке, имея в активе 47-м очков. Но они всего на один балл опережают «Бетис» и «Севилью».

«Желтая субмарина» в прошлом туре Примеры проиграла на выезде последней команде чемпионата «Малаге» (0:1), тем самым прервав серию из 2-х побед кряду.

В 28-м туре клуб из провинции Кастельон одолел в выездном поединке «Лас-Пальмас» со счетом 2:0, а в следующем игровом дне нанес домашнее поражение мадридскому «Атлетико» — 2:1.

В 14-и матчах, проведенных на «Эль-Мадригал», «Вильярреал» 8-мь встреч выиграл, 2-а раза сыграл вничью и 4-е поединка проиграл. Разница забитых и пропущенных — 25:15.

Точно не сыграет в предстоящей встрече защитник Рубен Семеду, а полузащитники Мануэль Тригерос и Бруно еще могут успеть восстановиться.

«Атлетик»

«Баски» на данный момент — 12-е в турнироной таблице Ла Лиги. В 30-ти поединках они положили в свою копилку 36-ть баллов.

За последние 5-ть поединков Примеры «красно-белые» добыли только одну победу, 2-е ничьи и 2-а поражения.

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В последний день зимы поделили очки на своем поле с «Валенсией» (1:1), затем проиграли «Севильи» (0:2) на выезде. В 28-м туре переиграли на родной арене «Леганес» со счетом 2:0.

После этого отправились в Барселону, где уступили одноименному клубу — 0:2, а в крайне туре расписали мировую с «Сельтой» (1:1), пропустив на 90-й минуте матча.

На выезде «львы» не могут победить в 6-ти матчах кряду, при этом в 4-х последних встречах только проигрывали и не забивали.

Под вопросом принять участие в игре у защитников Ерай Альвареса и Микела Баленсиага, полузащитника Микела Рико.

1,95Победа «Вильярреала»

В 3-х последних сезонах подряд «Вильярреал» на своем поле неизменно обыгрывал «Атлетик» (2:0 и 3:1 — два раза).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Вильярреал», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,95. За успех «Атлетика» предлагают 4,40, а ничью — 3,50.

Учитывая, что «баски» уже решили все свои вопросы в этом сезоне, а «желтая субмарина» еще нет, рискнем поставить на победу «Вильярреала», который ведет борьбу за место в еврокубковой зоне.

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