«Лас-Пальмас» — «Рал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта

«Лас-Пальмас»

Говорят, у «Лас-Пальмаса» спад. Но семь матчей без побед – далеко не предел для команды из зоны вылета. Просто к хорошему привыкаешь быстрее: «пальмы» за эту серию без побед смогли добыть важные очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) и «Барселоной» (1:1).

В последнем туре тоже была ничья – на выезде, против «Депортиво» (1:1). Причем забили «желтые» первыми – уже на 3-й минуте. В голе Халиловича и состоит печаль этого матча. Почувствовав запах трех очков, подопечные Пако Хемеса окопалась у своей штрафной и за оставшееся время игры больше ни разу не попала по воротам «Депора».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Турки» осмелели и еще до средины первого тайма восстановили паритет. Далее хозяева планомерно наседали (13 ударов), но получалось не очень – всего 3 попадания. Потому даже одно очко с ближайшим конкурентом можно считать для «Лас-Пальмаса» приемлемым результатом.

«Реал Мадрид»

У команды Зидана есть отличная мотивация тщательно готовиться к каждому поединку – четыре очка отставания от «Атлетико». Плюс, всего одно очко преимущества перед «Валенсией» также будет поддергивать «сливочных».

«Реал Мадрид» снова начал эксплуатировать Криштиану Роналду по полной программе. Португалец забил девять голов из 13-ти командных в четырех последних играх, включая Лигу чемпионов.

Крайний матч против «Жироны» вообще вышел для нападающего «Реала» лучшим по результативности – Роналду оформил покер.

Что нужно отметить, это энергетический упадок «галактикос» во втором тайме. Если в первые 45 минут подопечные Зинедина Зидана владели мячом почти 70% времени и 12 раз проверяли кипера «Жироны», то во второй половине игры территориальное преимущество мадридцев было 62% при восьми ударах.

«Жирондинцы» наоборот – смогли поднажать и дать бой «Реалу» во втором тайме (6 ударов), но вытащить игру с 6:3 не смогли.

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку «Ф2 (-1,5)» за 1,77. «Реал Мадрид» — самая бьющая команда Примеры. За 29 игр команда Зидана стреляла по воротам соперников 519 раз (17,9 в среднем за матч). Больше «Лас-Пальмаса» пропустил только «Депор» (58 против 60-ти).

1,77«Ф2 (-1,5)»

Добавим прекрасную стрелковую форму главного лидера мадридцев Криштиану Роналду и получим победу как минимум в два мяча. Даже если Зидан не сможет правильно собрать игроков в кучу после матчей сборных, португальский лидер сам все организует непосредственно на поле.

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