«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 марта

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 44 очка.

«Желтая субмарина» продолжает борьбу за место в зоне еврокубков, хотя пробиться в Лигу чемпионов ей вряд ли удастся, учитывая огромное отставание от «Валенсии».

В последнее время подопечные Хавьера Ревильи Кальехи не отличаются особой стабильностью. Так, в трех предыдущих турах они проиграли «Эйбару» (0:1) и «Жироне» (0:2), а также обыграли «Лас-Пальмас» (2:0).

В лазарете «Вильярреала» находятся Хауме Коста, Рубен Семеду, Денис Черышев, Бруно Сориано, Андрес Фернандес и Хави Фуэго.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В 28 сыгранных турах команда набрала 64 очка.

От лидирующей «Барселоны» подопечные Диего Симеоне отстают на восемь очков. При этом они имеют преимущество над «Реалом» в семь баллов.

В восьми последних матчах «матрасники» одержали семь побед, а единственную осечку допустили в гостевой игре с «Барселоной» (0:1).

Накануне «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив московский «Локомотив» со счетом 5:1.

Среди травмированных у мадридцев значатся Филипе Луис, Кевин Гамейро, Диего Коста, Стефан Савич и Хуанфран.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атлетико» — 2,14, победа «Вильярреала» — 3,70, ничья – 3,20.

2,14Победа «Атлетико»

Пожалуй, мы согласимся с мнением экспертов, поскольку «матрасники» набрали отличную форму, тогда как «желтая субмарина» хорошими результатами радует крайне редко.

С начала февраля подопечные Хавьера Ревильи Кальехи смогли выиграть только у «Хетафе» и «Лас-Пальмаса», которые находятся во второй части турнирной таблицы. Ставим на гостей!

1,86«Атлетико» не проиграет и тотал меньше 4,5

Также можно взять ставку «гости не проиграют и тотал меньше 4,5» за 1,86. Большого количества голов мы не ждем. Матч имеет большое значение, поэтому команды не будут особо рисковать и раскрываться.

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