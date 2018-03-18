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    Победит ли «Атлетико» на «Эль-Мадригал»?

    «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 марта

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    Футболисты «Атлетико»
    laliganews.co.uk
    В воскресенье, 18 марта, «Вильярреал» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетико».

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 44 очка.

    «Желтая субмарина» продолжает борьбу за место в зоне еврокубков, хотя пробиться в Лигу чемпионов ей вряд ли удастся, учитывая огромное отставание от «Валенсии».

    В последнее время подопечные Хавьера Ревильи Кальехи не отличаются особой стабильностью. Так, в трех предыдущих турах они проиграли «Эйбару» (0:1) и «Жироне» (0:2), а также обыграли «Лас-Пальмас» (2:0).

    В лазарете «Вильярреала» находятся Хауме Коста, Рубен Семеду, Денис Черышев, Бруно Сориано, Андрес Фернандес и Хави Фуэго.

    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В 28 сыгранных турах команда набрала 64 очка.

    Ближайшие события

    От лидирующей «Барселоны» подопечные Диего Симеоне отстают на восемь очков. При этом они имеют преимущество над «Реалом» в семь баллов.

    В восьми последних матчах «матрасники» одержали семь побед, а единственную осечку допустили в гостевой игре с «Барселоной» (0:1).

    Накануне «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, разгромив московский «Локомотив» со счетом 5:1.

    Среди травмированных у мадридцев значатся Филипе Луис, Кевин Гамейро, Диего Коста, Стефан Савич и Хуанфран.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Атлетико» — 2,14, победа «Вильярреала» — 3,70, ничья – 3,20.

    2,14Победа «Атлетико»

    Пожалуй, мы согласимся с мнением экспертов, поскольку «матрасники» набрали отличную форму, тогда как «желтая субмарина» хорошими результатами радует крайне редко.

    С начала февраля подопечные Хавьера Ревильи Кальехи смогли выиграть только у «Хетафе» и «Лас-Пальмаса», которые находятся во второй части турнирной таблицы. Ставим на гостей!

    1,86«Атлетико» не проиграет и тотал меньше 4,5

    Также можно взять ставку «гости не проиграют и тотал меньше 4,5» за 1,86. Большого количества голов мы не ждем. Матч имеет большое значение, поэтому команды не будут особо рисковать и раскрываться.

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