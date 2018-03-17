«Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта

«Краснодар»

После заслуженных домашних 3:1 с «Ростовом» «Краснодар» оступился в морозных Химках — встреча с «Динамо» прошла при -6 градусах и под аккомпанемент метели.

«Горожане» смогли приноровиться к сопернику и заснеженному газону только во второй 45-минутке, когда Игорь Шалимов бросил в бой свежие силы в лице Вандерсона с Жоаозиньо. Первый раз голкипера хозяев заставил вступить в игру прицельным выстрелом Классон – Шунин перевел мяч на угловой. А когда Вандерсон разыграл со Смоловым шикарную длинную стенку, на выручку «Динамо» пришла штанга.

Итог — «сухие» 0:0, которые вряд ли «согрели» «быков» в турнирной таблице. Смолов и Ко пропустили вперед и ЦСКА, и «Спартак», хотя отставание не смертельное — всего один балл.

«Уфа»

«Уфа» Сергея Семака оба матча после возобновления чемпионата провела дома — вслед за результативным миром с «Динамо» (1:1) башкирцы перестреляли «Анжи» (3:2), в очередной раз доказав — команда, имевшая репутацию оборонительной, на своем поле много и качественно атакует.

Опасных моментов, несмотря на 0:0, хватало и в первом тайме, но все голы были забиты во втором. Сначала Никитин переправил мяч в угол, опередив не обладающего оборонительными навыками Лескано, а затем Живоглядов выдал две результативных передачи Пауревичу и Йокичу. Любопытно, что у лишившегося всех нападающих Сергея Семака весной забивают опорный хавбек и защитники.

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«Уфа» набрала 31 балл и сейчас делит 6-7 места с тульским «Арсеналом». Несмотря на это, главный тренер «горожан» не спешит мечтать о еврокубках. По словам Семака, у «Уфы» пока нет условий для Лиги Европы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,60 — 3,60 — 6,60.

1,60Победа «Краснодара»

Учитывая, что «быки» на своем поле дарят очки лишь фаворитам (на юге побеждали лишь ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»), а «Уфа», напротив, очень редко побеждает в гостях (лишь раз за 11 матчей), рискнем поставить на уверенную победу подопечных Игоря Шалимова, которые вновь станут вторыми. Пусть и на время — пока «Спартак» не сыграет в Казани.

В трех предыдущих встречах этих команд был забит всего один гол? Прекрасно. Ставим на победу «Краснодара» и ТМ 3,5 за приличные 1,95.

Еще один любопытный вариант — хозяева победят и не пропустят за 2,34.

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