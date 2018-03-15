«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

«Локомотив»

Команда Юрия Семина в зимнее окно отпустила в аренду защитника Тимофея Маргасова. К сборам в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

На зимних сборах «Локо» провел целый ряд контрольных матчей, одержав всего одну победу — над хорватским «Осиеком» (1:0).

Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» (3:2 на выезде, 1:0 дома) в 1/16 финала Лиги Европы.

1,65Победа «Локо» или ничья В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), после чего москвичи отправились в Мадрид, где в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграли «Атлетико» (0:3).

В последнем матче «железнодорожники» на выезде победили «Урал» со счетом 2:0. В чемпионате России «Локо» лидирует с 49 очками, на 8 очков опережая ЦСКА. Разница мячей 34-15.

Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами и 3 передачами, 7 мячей и 3 передачи у Алексея Миранчука, 6 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша, который, кроме прочего, оформил хет-трик в матче с «Ниццей».

В предстоящем матче могут не сыграть нападающие Ари и Джефферсон Фарфан, и полузащитник Владислав Игнатьев, пропустившие последние матчи из-за повреждений.

«Атлетико»

В январе и феврале матрасники выдали серию из восьми побед подряд, обыграв в том числе датский «Копенгаген» (4:1 на выезде и 1:0 дома) в 1/16 финала Лиги Европы. Между двумя этими матчами вместилась домашняя победа над «Атлетиком» со счетом 2:0.

После еврокубковой победы «Атлетико» на выезде разгромил «Севилью» (5:1), затем дома разгромил «Леганес» (4:0) и на выезде проиграли «Барселоне» (0:1), практически лишившись шансов навязать каталонцам борьбу за золото.

2,25Гризманн забьет Первый матч с «Локомотивом» на своем поле «матрасники» выиграли очень уверенно, забив три безответных мяча, после чего на своем же поле разгромили «Сельту» (3:0) в рамках Примеры.

В Примере мадридцы идут на втором месте с 64 очками и разницей мячей 48-12. Лучший бомбардир команды — Антуан Гризманн с 16 голами и 8 передачами. У Анхеля Корреа 7 голов и 3 передачи.

Мадридцы лишились Янника Феррейра-Карраско и Николас Гайтан, перебравшихся в чемпионат Китая. В москву не поедут и нападающие «Атлетико» Диего Коста и Кевин Гамейро.

Зато от повреждения восстановился основной вратарь «Атлетико» Ян Облак.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,95.

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За успех «Локомотива» предлагают 4,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,30.

Букмекеры стопроцентно уверены в выходе «Атлетико» в четвертьфинал — коэффициент составляет твердую единицу, зато можно озолотиться на внезапном успехе «Локо», который оценивают с коэффициентом 101.

1,60Тотал «Атлетико» меньше 1,5 Мадридцы едут в Москву не основным составом и сильно напрягаться не будут, их устроит ничья или даже минимальное поражение, а «Локомотив» постарается хлопнуть дверью напоследок и как минимум забить, не пропустив еще три гола. Погода и поле будут на стороне хозяев. Матч скорее всего закончится ничьей, вполне возможно — результативной.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,0 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Локомотива" +1 гол» — за 1,73.

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