«Боруссия Д» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта

«Боруссия Д»

В Лиге Европы продолжилась магия нового наставника дортмундцев. Петер Штегер сначала посеял небольшую панику в первом матче с «Аталантой». Потому, что на своем стадионе пришлось проигрывать, сравнивать и только на 91-й минуте удалось забить победный мяч.

В Италии «Боруссия Д» провела два разных тайма. Первый был разведывательным и осторожным: из четырех ударов только один был направлен в рамку. Но пропущенный на старте поединка мяч заставил Штегера пересмотреть тактику на матч.

Все прогнозы на футбол

Во второй половине «шмели» действовали острее: восемь ударов, три – в рамку. Одновременно «Боруссия Д» грамотно располагалась на поле – «Аталанта» смогла попасть по воротам гостей всего два раза за игру. Под конец поединка удалось отквитать пропущенный мяч усилиями Шмельцера и добыть путевку в 1/8-ю.

«Ред Булл»

Некоторые журналисты справедливо оправдывают отсутствие успехов на международной арене у «Ред Булла» слишком молодым составом. Действительно, стратегия развития клуба – воспитание молодых футболистов. Не даром, именно молодняк из Зальцбурга является действующим победителем юношеской лиги УЕФА.

Но в этом сезоне команду просто прет: всего одно поражение в национальном чемпионате за 25 игр и ни одного – в этом еврокубковом сезоне. Ведь из Лиги чемпионов «Ред Булл» вылетел, так и не проиграв (1:1 и 0:0 с «Риекой»).

В противостоянии с «Реал Сосьедадом» команде Марко Росе удалось забить четыре гола. Если в первом матче на выезде «быки» немного уступали в инициативе (17-11 по ударам), то в Австрии – взяли уверенный реванш (16-8).

Прогноз

1,73«Обе забьют»

Мы практически уверены, что без проблем матч для «Боруссии Д» не пройдет. «Ред Булл» за весь розыгрыш турнира не только не проиграл, но и в среднем пробивал по воротам соперников больше, чем именитый завтрашний соперник. Австрийцы били 13 раз за игру, немцы – 11,5.

Суть не в разнице – она не большая. Дело в том, что «быки» достойно выглядели в матчах с «Реал Сосьедадом» (2:2; 2:1) и «Марселем» (1:0; 0:0) – атакующими командами. Учитывая, что за 15 последних выездных матчей «Ред Булл» не смог забить только в двух, считаем целесообразным поставить на «обе забьют» за 1,73.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram