«Валенсия» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата 4-го марта

«Валенсия»

«Летучие мыши» прервали свою трехматчевую победную серию. В последнем туре команда Марселино Гарсии Тораля не смогла удержать победный счет в матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). По игре «оранжевые» выглядели несколько хуже хозяев.

«Баски» превзошли «летучих мышей» в нацеленности на ворота (11 ударов против 6-ти), в использовании подач со стандартов (6 угловых против 1-го) и ничем не проиграли в эффективности (по 4 попадания в рамку). Только Адурис в конце первого тайма упустил возможность сравнять счет раньше – испанец не забил пенальти.

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Дома «Валенсия» обычно показывала более результативный футбол: 27 забитых против 23-х. А в пяти матчах на «Месталье» из последних семи «оранжевые» забивали как минимум дважды. Не прошел такой трюк только против «Реала» (в чемпионате) и «Барселоны» (в Кубке Испании).

«Бетис»

Чтобы отобрать у «Депортиво» звание «самой дырявой» обороны в Ла Лиге «Бетису» не хватает всего шесть пропущенных (сейчас команда Кике Сетьена пропустила 50 голов). Но последние матчи «зелено-белых» показывают, что они не особо горят желанием совершить такое достижение.

В трех играх из последних четырех «бетикос» оставляли свои ворота в неприкосновенности. Зато от «Реала» получили полную кошелку – пять мячей.

Но и сами забивают прилично. За 26 сыгранных игр подопечные Кике Сетьена 43 раза поразили ворота соперников. На родном «Бенито Вильямарин» результативность «зелено-белых» выше – 25 забитых. Однако в матче последнего тура против «Реал Сосьедада» «гелиополитам» отличиться не удалось (0:0).

Прогноз

Обе команды результативны, обе нацелены на атаку. Предполагаем, что матч пробьет «верх». Наша ставка – «ТБ 2,5 + ОЗ» за 1,69. Последний раз «Бетис» оставался «сухим» в атаке на выезде еще в начале декабря, когда не смог забить «Лас-Пальмасу» (0:1).

1,69«ТБ 2,5 + ОЗ»

«Валенсия» дома не забивала в конце того же месяца – в игре против «Вильярреала» (0:1). Такой катавасии, как в игре «гелиополитов» против «Реала Мадрид», не гарантируем, но поединок обещает быть интересным.

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