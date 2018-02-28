«Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии по футболу 28 февраля

«Лацио»

Пять матчей без побед с учетом всех турниров сменились тремя «викториями». «Верноа» и «Сассуоло» были биты в чемпионате с суммарным счетом 5:0. «Стяуа» получила в Риме пять голов, ответила голом престижа и уехала домой.

В Кубке до встречи с «Миланом» «Лацио» разгромил «Читтаделлу» в 1/8-й (4:1) и минимально обыграл «Фиорентину» в 1/4-й (1:0). Оба раза состав был оптимальным, но наставник «орлов» Симоне Индзаги использовал разные расстановки.

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С «фиалками» Милинкович-Савич играл глубже. Да и вообще римляне больше играли с оглядкой на свои ворота. Эти победы были разными. Несмотря на кажущуюся легкость, «виктория» над «Читтаделлой» далась «Лацио» сложнее. Дерзкие ребята Вентурато играли несколько бесшабашно (12 ударов, 10 угловых, 18 фолов), и такая забывчивость о защите сыграла с ними злую шутку.

«Милан»

Подзатыльники Гаттузо творят чудеса. Последнее поражение «дьяволов» было еще в конце декабря. А последние пять матчей с учетом всех турниров «Милан» исключительно побеждал.

Не испугала миланцев и «Рома». На «Олимпико» бойцы Дженнаро Гаттузо забили хозяевам два мяча и не пропустили. Этого можно было ожидать, ведь впереди у римлян ответственный матч с «Шахтером» в 1/8 Лиги чемпионов.

Ди Франческо не лукавил, когда сказал, что его подопечные устали после матча в Харькове – эффективность «волков» была на нуле. Потому «виктория» «Милана» не выглядит такой уж неожиданной.

Не была удивительной победа и над «Интером» в предыдущей стадии Кубка Италии (1:0). Гаттузо наверняка делает упор на «физику». Свидетели этому цифры «дьяволов» в экстра-тайме: 4 удара против 1-го у соперника, 7 заработанных штрафных и 3 поданных угловых.

Прогноз

1,84«Обе забьют»

Первый матч в Милане (0:0) могут занести себе в актив обе команды. «Лацио» — с точки зрения напора (20 ударов, 12 заработанных штрафных, 8 угловых), а «Милан» — с точки зрения надежности (8 заблокированных ударов, «сухие» ворота).

Последние три встречи на «Олимпико» тоже не вносят ясности: они прошли на три результата. Но думаем, что общее расположение сил не изменится: «Лацио» будет доминировать, «Милан» — контратаковать. Оптимальной видим ставку «обе забьют» за 1,84.

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