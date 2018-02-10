«Боруссия» Дортмунд — «Гамбург». Прогноз и ставки на матч 22-го тура немецкой Бундеслиги 10 февраля

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы потерпели последнее поражение еще перед новым годом, уступив в матче Кубка Германии «Баварии» (1:2).

В новом году подопечные Петера Штегера стартовали в чемпионате серией из трех ничьих подряд. Сначала они разошлись миром с «Вольфсбургом» (0:0) дома, затем на выезде поделили очки с «Гертой» (161), после чего на свеом поле ушли от поражения в матче с «Фрайбургом» (2:2).

В последнем матче «горняки» на выезде вырвали победу у «Кельна», победив аутсайдера Бундеслиги со счетом 2:3. Дубль в этом матче забил арендованный новичок Миши Батшуайи.

В чемпионате Германии «Боруссия» с 34 очками идет на 4-м месте, всего на очко отставая от второго места.

2,05«Боруссия» победит и Батшуайи забьет Разница мячей 45-29, результативность атаки дортмундцев уступает только «Баварии». Лучшим бомбардиром был покинувший команду Пьер-Эмерик Обамеянг (13 голов и 3 передачи), теперь «Боруссии» придется справляться бе него.

6 голов в Бундеслиге у Максимилиана Филипп, еще 5 голов у японца Синдзи Кагавы.

Из-за травм не сыграют защитники Омер Топрак и Эрик Дурм, а также хавбеки Марио Гетце и Андре Шюррле.

«Гамбург»

«Динозавры» последний раз побеждали в официальных матчах еще в ноябре, их серия без побед достигла протяженности в 8 матчей.

В 2018 году они в рамках Бундеслиги сначала уступили на выезде «Аугсбургу» (0:1), а затем на своем поле проиграли худшей команде лиги — «Кельну» (0:2).

Затем «Гамбург» на выезде сыграл вничью с одним из лидеров Бундеслиги — «Лейпцигом» (1:1), а в последнем матче ушли от поражения в матче с «Ганновером» (1:1).

После 21 тура «Гамбург» с 17 очками расположился на предпоследней 17-й строчке таблицы. Разница мячей 17-30. Лучший бомбардир с 4 голами — серб Филип Костич, еще по 2 мяча забили Андре Хан и Янн-Фите Арп.

В предстоящем матче не сыграет из-за травмы защитник Кириакос Пападопулос.

1,75«Боруссия» победит и ТБ 2,5 В матче первого круга «Гамбург» проиграл на своем поле со счетом 0:3. В прошлом сезоне «Боруссия» выиграла оба матча — 3:0 дома и 5:2 на выезде. Сезоном ранее «Гамбург» победил дома 3:1, но в Дортмунде был бит 0:3.

Последний раз на «Сигнал Идуна Парк» гамбургцы побеждали в сезоне 2014/15, обыграв хозяев со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Боруссию», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,36.

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За успех «Гамбург» предлагают 8,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,0.

1,73Гол с 76 минуты и до конца матча «Гамбург» в последних матчах выступает непредсказуемо, проигрывая аутсайдеру, но навязывая борьбу одному из фаворитов. Впрочем, в матче с «Кельном» непросто пришлось и «Боруссии», которая, к тому же лишилась Обамеянга. Но на «Сигнал Идуна Парк» дортмундцы «Гамбургу» не проигрывали давно и вряд ли это стучится в этот раз. Учитывая проблемы хозяев в обороне, возможно «Гамбург» ради разнообразия даже забьет в Дортмунде.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,50, а также европейский гандикап «победа "Гамбурга" +2 гола» — за 1,75.

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