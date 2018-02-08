«Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Копа дель Рей 8-го февраля

«Валенсия»

«Летучие мыши» пока еще удерживают третью позицию в Примере. Но «Реал» отстает на одно очко и имеет матч в запасе. И разницу голов мадридцы имеют на восемь мячей лучше. От последнего матча «Валенсии» мы ожидали ошибки. Они были, но только с одной стороны – от команды Тораля.

Во всех линиях: атака ни разу не попала по воротам за матч, средняя линия позволила игрокам «Атлетико» нанести 14 ударов, одним из которых стал дальний выстрел Корреа. Аргентинец и забил единственный гол в матче.

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Было много потерь, но «оранжевые» выглядели достойно в плане желания и мотивации. «Матрасники» обладают лучшей защитой Примеры, потому не удивительны цифры валенсийцев. А то, что команда Гарсии Тораля рвалась вперед, видно по количеству заработанных штрафных – 20.

Однако на желании далеко не уедешь. Общая серия поражений «Валенсии» насчитывает уже пять матчей во всех турнирах.

«Барселона»

«Барселона» тоже оступилась. «Сине-гранатовые» не смогли одолеть «Эспаньол» в каталонском дерби. Причем, как и в первом матче Кубка, «попугаи» забили первыми. Видно было, что «блаугранас» подготовились к жесткой встрече: в кубковых матчах «Эспаньол» остужал пыл соперника нарушениями. В матче чемпионата фолы были уже практически на одном уровне: 15-12, плюс восемь желтых на две команды.

Нельзя сказать, что команде Вальверде просто не повезло. Виноваты сами: из 12-ти ударов они только два направили непосредственно в рамку. Это при том, что девять выстрелов они наносили из пределов штрафной площадки.

В этом матче «Барселона» налегала на стандарты: 11 штрафных и семь угловых. Гол пришел после двух стандартов подряд. Сначала «Барса» разыграла угловой, в его ходе «попугаи» нарушили правила, а Месси сделал голевую подачу со штрафного на Пике.

Прогноз

3,10«Пенальти: да»

Матч на «Камп Ноу» ожидаемо прошел под дудку «Барселоны». Но «Валенсия» на своем стадионе тоже играет неплохо – только два поражения за 11 домашних матчей в Примере. В первом круге матч на «Месталье» закончился ничьей 1:1. «Барселона» тогда не испытывала проблем с реализацией своих моментов, как в последнее время.

Но мы ожидаем, что малая эффективность прервется в этом матче. Предлагаем Вам специфическую ставку «П2 по ударам в створ». Также интересным вариантом считаем ставку «Удаление: да». Кэфы на эти исходы, скорее всего, появятся перед самым началом матча.

Из «срочных» ставок предлагаем сосредоточится на варианте «Пенальти: да» за 3,10.

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