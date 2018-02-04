«Барселона» ушла от поражения в каталонском дерби

В матче 22-го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 66-й минуте. Тер Штеген неточно выбил мяч из ворот, началась атака «Эспаньола» правым флангом, Гарсия отлично навесил по диагонали на Эктора Морено, который пробил головой метров с семи в ближний угол, вратарь коснулся мяча рукой, но снаряд всё равно залетел в створ.

На 82-й минуте гости выполнили штрафной с левого фланга, Жерар Пике точно пробил головой в ближний угол. Вратарь дотронулся до мяча, но выбить его в поле не получилось.

После этого матча «Барселона» с 58 очками возглавляет таблицу, а «Эспаньол» на 15-м месте — 25 очков.