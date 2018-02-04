ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» ушла от поражения в каталонском дерби

    Примера Футбол Испании Барселона Эспаньол Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 22-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 66-й минуте. Тер Штеген неточно выбил мяч из ворот, началась атака «Эспаньола» правым флангом, Гарсия отлично навесил по диагонали на Эктора Морено, который пробил головой метров с семи в ближний угол, вратарь коснулся мяча рукой, но снаряд всё равно залетел в створ.

    На 82-й минуте гости выполнили штрафной с левого фланга, Жерар Пике точно пробил головой в ближний угол. Вратарь дотронулся до мяча, но выбить его в поле не получилось.

    После этого матча «Барселона» с 58 очками возглавляет таблицу, а «Эспаньол» на 15-м месте — 25 очков.

    Чемпионат Испании. 22-й тур
    «Эспаньол» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
    Голы: Морено, 66 (1:0). Пике, 82 (1:1).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро (Хави Лопес, 76), Давид Лопес, Налду, Кариколь, Леу Баптистан (Санчес, 86), Виктор Санчес, Дардер, Гранеро, Хурадо (Серхио Гарсия, 61), Морено.«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 59), Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 75), Филиппе Коутинью, Бускетс, Паулинью, Иньеста, Пако Алькасер (Месси, 59), Луис Суарес.Предупреждения: Бускетс, 29. Налду, 40. Юмтити, 52. Наварро, 70. Серхио Гарсия, 79. Морено, 84. Жорди Альба, 86.
    На пороге«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу 4 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», ничья в каталонском дерби, «Атлетико» одолел «Валенсию»
  • Подробности матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • 05/02
    • Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»
  • 04/02
    • Роналду – оператору: Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру
  • 04/02
    • «Реал» упустил победу над «Леванте»
  • 04/02
    • Вице-президент «Барселоны»: Неймар играл с нами в «кошки-мышки»
  • 04/02
    • Вальверде побил рекорд Гвардиолы в «Барселоне»
  • 03/02
    • «Реал» повысит зарплату Роналду
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
  • Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли
  • Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,91
    •
  • «Даллас» Радулова попробует обыграть «Рейнджерс»
  • «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:57
    • «Монако» вырвал победу у «Лиона»
  • Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», ничья в каталонском дерби, «Атлетико» одолел «Валенсию»
  • Подробности матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:49
  • 00:45
    • «Наполи» на выезде обыграл «Беневенто»
  • 00:42
    • Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»
  • 00:18
    • Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций
  • 23:23
    • Вериссимо может стать игроком «Спартака» 5 февраля
  • 22:35
    • Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»
  • 22:25
    • «Ганновер» упустил победу над «Гамбургом»
  • Отличатся ли генуэзцы в Риме?
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 феврал
    • 3,40Сегодня в 22:45
  • 21:37
    • Салах установил рекорд «Ливерпуля»
  • АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд», триллер на «Энфилде»
  • Подробности матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 21:34
  • 21:23
    • Вальверде побил рекорд Гвардиолы в «Барселоне»
  • 21:23
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом»
  • 21:00
    • Дубль Сильвы принес «Кану» победу над «Нантом»
  • 20:47
    • Нобоа: Есть три конкретных предложения
  • 20:30
    • «Ахмат» обыграл черногорский клуб в товарищеском матче
  • 19:59
    • Вице-президент «Барселоны»: Неймар играл с нами в «кошки-мышки»
  • 19:45
    • «Аугсбург» крупно обыграл франкфуртский «Айнтрахт»
  • 19:34
    • «Зенит» не сумел обыграть «Слован» в контрольном матче
  • 19:30
    • «Ньюкасл» поделил очки с «Кристал Пэласом»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус