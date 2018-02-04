«Барселона» ушла от поражения в каталонском дерби

Хозяева открыли счет на 66-й минуте. Тер Штеген неточно выбил мяч из ворот, началась атака «Эспаньола» правым флангом, Гарсия отлично навесил по диагонали на Эктора Морено, который пробил головой метров с семи в ближний угол, вратарь коснулся мяча рукой, но снаряд всё равно залетел в створ.
На 82-й минуте гости выполнили штрафной с левого фланга, Жерар Пике точно пробил головой в ближний угол. Вратарь дотронулся до мяча, но выбить его в поле не получилось.
После этого матча «Барселона» с 58 очками возглавляет таблицу, а «Эспаньол» на 15-м месте — 25 очков.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Эспаньол» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
Голы: Морено, 66 (1:0). Пике, 82 (1:1).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро (Хави Лопес, 76), Давид Лопес, Налду, Кариколь, Леу Баптистан (Санчес, 86), Виктор Санчес, Дардер, Гранеро, Хурадо (Серхио Гарсия, 61), Морено.«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 59), Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 75), Филиппе Коутинью, Бускетс, Паулинью, Иньеста, Пако Алькасер (Месси, 59), Луис Суарес.Предупреждения: Бускетс, 29. Налду, 40. Юмтити, 52. Наварро, 70. Серхио Гарсия, 79. Морено, 84. Жорди Альба, 86.