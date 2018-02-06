«Сошо» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу 6-го февраля

«Сошо»

Представитель второго по силе дивизиона Франции имеет пятиматчевую серию без поражений во всех турнирах. Одержал победы в четырех матчах и еще один свел вничью.

Победил «Нанси» (1:0), «Ланс» (1:0) и «Газелек Аяччо» (4:1) в играх чемпионата. Так же переиграл «Коломье» (2:1) в кубковой встречи. И расписал мировую с «Шатору» со счетом 1:1.

В турнирной таблице клуб из Монбельяра расположился на 7-й строке в Лиги 2. В 24-х поединках «львы» смогли заработать 40-к баллов. От третьего места, которое дает право повыситься в классе, их отделяет всего 2-а очка.

В розыгрыше Кубка, в этом сезоне, «Сошо» прошел уже четыре раунда.

ПСЖ

Парижане в Кубке Франции успели выбить 2-х соперников. Разгромили «Ренн» (6:1) в 1/32 финала. В следующем раунде переиграли «Генгам» со счетом 4:2.

ПСЖ имеет четырехматчевую серию из побед во всех турнирах. «Красно-синие» победили «Генгам» в кубковой встречи. Затем одержали победу в чемпионате Франции в игре против «Монпелье» (4:0) дома.

В Кубке французской лиги одолели «Ренн» (3:2) на выезде. В последнем туре французского первенства ПСЖ победил «Лилль» (3:0) в гостевой встрече.

1,75ПСЖ выиграет оба тайма: да

Подопечные Унаи Эмери уверенно лидируют в чемпионате Франции. В 24-х поединках парижане смогли положить в свою копилку 62-а очка. На данный момент они опережают ближайшего преследователя на 11-ть баллов.

Прогноз

«Красно-синие» безоговорочные фавориты предстоящего поединка. Букмекеры предлагают на их победу в основное время коэффициент 1,06. Победа «Сошо» оценена в 31 к 1, ничья — 13 к 1.

Успех парижан не вызывает сомнения. Ведь они на две головы сильнее своих оппонентов. Поэтому предлагаем сделать ставку на событие — ПСЖ выиграет оба тайма: да за 1,74.

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