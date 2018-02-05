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    Отличатся ли генуэзцы в Риме?

    «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 феврал

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    «Лацио» — «Дженоа»
    «Лацио» — «Дженоа»
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    В понедельник, 5 февраля, «Лацио» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Олимпике», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Дженоа».

    «Лацио»

    «Лацио» начал новый год с того, что в рамках Серии А на выезде обыграл СПАЛ (5:2). Вернувшись домой «орлята» растерзали «Кьево» (5:1) и разгромили «Удинезе» (3:0).

    Затем римляне проиграли на выезде «Милану» (1:2) в матче чемпионата Италии и разошлись миром в первом полуфинальном матче Кубка Италии — 0:0.

    В чемпионате Италии римский клуб идет на 3-м месте с 46 очками и разницей мячей 57-27.

    Лучший бомбардир — Чиро Иммобиле с 20 голами, по 7 мячей на счету Луиса Альберто и Сергея Милинкович-Савича.

    3,40«Лацио» победит и ТМ 2,5 В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть голкипер Федерико Маркетти, хавбек Нани и нападающий Рикардо Кишна.

    «Дженоа»

    Генуэзцы в конце декабря обыграли дома «Беневенто» (1:0) и на выезде разошлись миром с «Торино» (0:0), а новый год начали с домашней победы над «Сассуоло» (1:0).

    Ближайшие события

    Но в последних матчах «Дженоа» в Турине проиграл «Ювентусу» (0:1), а затем дома уступил «Удинезе» (0:1).

    В таблице чемпионата Италии «Дженоа» с 21 очком занимает 16-е место. Разница мячей — 16-24, лучший бомбардир клуба Андрей Галабинов с 3 голами, 2 мяча и 2 ассиста у Аделя Таарабта и Луки Ригони.

    В предстоящем матче из-за травмы не сыграет голкипер Маттиа Перин.

    В матче первого круга «Дженоа» на своем поле уступил «Лацио» со счетом 2:3. В прошлом сезоне в Риме генуэзцы проиграли со счетом 1:3 в чемпионате и 2:4 в Кубке Италии, дома сыграв со счетом 2:2.

    2,10«Дженоа» не забьет Последний раз в Риме «Дженоа» набирал очки в сезоне 2014/15, победив на выезде 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Лацио», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,44.

    Все прогнозы на Серию А

    За успех «Дженоа» предлагают 7,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

    2,30Забьет только «Лацио» Хотя римский клуб и обладает самой результативной атакой в лиге, но в ворота «Дженоа» даже «Ювентус» сумел забить всего один раз, так что победа римлян будет не слишком крупной. Сами генуэзцы особой результативностью не отличаются, так что на выезде забить им вряд ли удастся.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,80 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,05, а также европейский гандикап «победа "Дженоа" +2 гола» — за 1,55.

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