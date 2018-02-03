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    Остановит ли «Лестер» кураж «Суонси»?

    «Лестер» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 февраля

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    Карлуш Карвалал привел «Суонси» в чувство
    Карлуш Карвалал привел «Суонси» в чувство
    Eurosport
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    В субботу, 3 февраля, «Лестер» на своем поле примет «Суонси» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Кинг Пауэр», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Суонси».

    «Лестер»

    В этом сезоне «Лестер» стал одним из тех клубов, в котором по ходу сезона сменился менеджер команды, что помогло ей прибавить в игре и, как следствие, в результатах. Так, после увольнения Крейга Шекспира коллектив добыл семь побед в 10 матчах во всех турнирах при одном поражении. Назначение Клода Пюэля вовремя встряхнуло «Лис», благодаря чему те вмешались в борьбу за еврокубки и забыли о нижней части турнирной таблицы.

    Увы для дальнейших перспектив чемпиона Англии-2016, с середины декабря и до конца минувшего года его поджидал неожиданный спад, когда в пяти поединках во всех турнирах «Лестер» проиграл четыре раза и однажды довольствовался ничьей, вследствие чего снова опустился вниз. Однако с наступлением нового года каким-то образом команда встрепенулась и выдала шестиматчевую беспроигрышную серию с четырьмя победами. И только в предыдущем туре коллектив подстерегла неудача после выезда к «Эвертону» (1:2).

    «Суонси»

    Новый 2018 год болельщики «Суонси» встречали не в лучшем состоянии духа, ведь их любимцы считались главными кандидатами на вылет в Чемпионшип, упав на дно турнирной таблицы. За 21 матч Премьер-лиги, который провели в 2017 году «Лебеди», им удалось добыли лишь четыре победы и только четыре раза сыграть вничью. Тем не менее, новый менеджер команды, которым стал Карлуш Карвалал, преподнес надежду фанатам клуба, ведь в последнем декабрьском поединке сумел заставить подопечных набрать три очка после успеха в игре против «Уотфорда» (2:1).

    Ближайшие события

    С наступлением нового года эта надежда могла показаться ложной, ведь валлийский коллектив уступил на своем поле, но справедливости ради нужно сказать, что его обидчиком в тот вечер все-таки стал «Тоттенхэм» (2:0). Но самое главное случилось потом: впереди у «Суонси» был тяжелый календарь в виде выезда к «Ньюкаслу», а также прием «Ливерпуля» и «Арсенала», тем не менее, в этих матчах команда победила обоих грандов и увезла ничью после дуэли с подопечными Рафаэля Бенитеса. И хотя клуб все еще пребывает в зоне вылета, до спасительного 17-го места лишь один балл.

    4,00Каждая команда исполнит больше одного углового в каждом из таймов

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом матча хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,40. Рекомендуем ставить на то, что каждая команда исполнит больше одного углового в каждом из таймов за 4,00.

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