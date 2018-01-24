«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Футбольной лиги Англии 24 января

«Арсенал»

После внезапного проигрыша «Борнмуту» (1:2) снова зазвучало эхо всего сезона об отставке Венгера. В том матче «канониры» не впечатлили: проиграли по ударам (12-13), всего трижды попали в створ, нервничали (десять фолов). Уход Санчеса сильно повлиял на креативность команды.

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«Арсеналу» нужно время, чтобы найти внутренние резервы для творчества, а там и Мхитарян поспеет. Такие резервы у Венгера есть – чай не бедствуют на звезд. Они и сыграли в последнем туре. Но проявили себя не как индивидуальности, а как превосходные командные игроки.

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Комбинации были красивыми и эффективными – четыре гола сумели забить ребята Венгера.

Последние две стадии в Кубке лиги дались непросто. В 1/8 обыграли «Норвич» только в дополнительное время. В четвертьфинале единственный удар в створ от Уэлбека стал голевым.

«Челси»

Наступивший год ничего хорошего «Челси» не принес. До последнего тура. Со стартом января «аристократы» выдали три нулевых ничьи подряд: в двух Кубках и Премьер-лиге. Но в отличие от «Арсенала» «синие» во всех этих поединках доминировали. Как минимум: 16 ударов в каждом поединке, во всех выиграли по угловым и владению.

Но в Кубке лиги было все равно трудно. Если бы не «перестраховочный» мяч от Виллиана на 93-й минуте игры с «Эвертоном» в 1/8, не было бы победы в основное время. «Ириски» ведь тоже сразу же забили после мини-триумфа бразильца.

В четвертьфинальном матче с «Борнмутом» преимущества не было и в помине: 7-12 по ударам, 13-18 по штрафным, равный процент владения и 0-8 по угловым. Победный гол «Челси» забил только в добавленное к поединку время.

Прогноз

1,84«ТБ 2,5»

Обе команды тяжело шли к полуфиналу. По итоговому результату первого матча (0:0) можно было бы сказать, что и он был непростым. На самом деле он был таковым только для «Арсенала». «Челси» провел поединок неплохо: 21 свой удар, заблокировали треть ударов соперника, заработали 15 штрафных и 10 угловых. Но эффективность сильно страдала – всего шесть попаданий по воротам.

«Канониры» выглядели откровенно слабо: восемь ударов, три – в створ, четыре корнера. Выделить можно разве что Оспину, который взял все шесть попаданий «аристократов» по воротам. Второй матч должен быть позрелищнее – на это указывает текущая форма команд.

Есть смысл рискнуть и поставить на «ТБ 2,5» за 1,84.

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