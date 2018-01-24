ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Все переменится – надо надеяться

    «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Кубка Футбольной лиги Англии 24 января

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Челси
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Месут Озил
    Месут Озил
    goal.com
    В ответном матче 1/2 финала Кубка лиги «Арсенал» примет на «Эмирейтс» «Челси». Игра состоится 24 января и начнется в 23:00 по Москве.

    «Арсенал»

    После внезапного проигрыша «Борнмуту» (1:2) снова зазвучало эхо всего сезона об отставке Венгера. В том матче «канониры» не впечатлили: проиграли по ударам (12-13), всего трижды попали в створ, нервничали (десять фолов). Уход Санчеса сильно повлиял на креативность команды.

    Венгер: Это последний «большой» контракт Санчеса Главный тренер «Арсенала» прокомментировал предстоящий переход чилийского нападающего в «Манчестер Юнайтед»

    «Арсеналу» нужно время, чтобы найти внутренние резервы для творчества, а там и Мхитарян поспеет. Такие резервы у Венгера есть – чай не бедствуют на звезд. Они и сыграли в последнем туре. Но проявили себя не как индивидуальности, а как превосходные командные игроки.

    Все прогнозы на футбол

    Комбинации были красивыми и эффективными – четыре гола сумели забить ребята Венгера.
    Последние две стадии в Кубке лиги дались непросто. В 1/8 обыграли «Норвич» только в дополнительное время. В четвертьфинале единственный удар в створ от Уэлбека стал голевым.

    «Челси»

    Наступивший год ничего хорошего «Челси» не принес. До последнего тура. Со стартом января «аристократы» выдали три нулевых ничьи подряд: в двух Кубках и Премьер-лиге. Но в отличие от «Арсенала» «синие» во всех этих поединках доминировали. Как минимум: 16 ударов в каждом поединке, во всех выиграли по угловым и владению.

    Еще прогнозы
    Зенит — Копенгаген1,90 Трактор — Авангард1,88 Лос-Анджелес — Рейнджерс2,25 Виннипег — Ванкувер1,84 Спартак — Астана3,80 Эйбар — Малага1,68 Ювентус — Дженоа1,64 Суонси — Ливерпуль1,90 Ак Барс — ЦСКА2,00 Локомотив — Тяньцзинь Цюаньцзянь1,65 Чикаго — Тампа-Бэй1,90 Севилья — Атлетико1,72 Бристоль Сити — Манчестер Сити1,63 Макара — Депортиво Тачира1,62 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Даллас — Флорида2,06 Сент-Луис — Оттава1,97 Монако — Лион1,71 Реал Мадрид — Леганес2,04 Алавес — Валенсия1,81 Арсенал — Челси1,84 Лацио — Удинезе1,69 Все прогнозы на спорт

    Но в Кубке лиги было все равно трудно. Если бы не «перестраховочный» мяч от Виллиана на 93-й минуте игры с «Эвертоном» в 1/8, не было бы победы в основное время. «Ириски» ведь тоже сразу же забили после мини-триумфа бразильца.

    В четвертьфинальном матче с «Борнмутом» преимущества не было и в помине: 7-12 по ударам, 13-18 по штрафным, равный процент владения и 0-8 по угловым. Победный гол «Челси» забил только в добавленное к поединку время.

    Прогноз

    1,84«ТБ 2,5»

    Обе команды тяжело шли к полуфиналу. По итоговому результату первого матча (0:0) можно было бы сказать, что и он был непростым. На самом деле он был таковым только для «Арсенала». «Челси» провел поединок неплохо: 21 свой удар, заблокировали треть ударов соперника, заработали 15 штрафных и 10 угловых. Но эффективность сильно страдала – всего шесть попаданий по воротам.

    «Канониры» выглядели откровенно слабо: восемь ударов, три – в створ, четыре корнера. Выделить можно разве что Оспину, который взял все шесть попаданий «аристократов» по воротам. Второй матч должен быть позрелищнее – на это указывает текущая форма команд.

    Есть смысл рискнуть и поставить на «ТБ 2,5» за 1,84.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Клопп победит на «Либерти»
  • 5,33
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё
  • Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
    •
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    •
  • Спенс защитил титул и вызвал Турмана, Истер прошел Фортуну
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Загитова против Медведевой. 1:0
  • Итоги четвертого и заключительного дня чемпионата Европы по фигурному катанию-2018
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов