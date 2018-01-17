«ПСЖ» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 17 января

«ПСЖ»

Благодаря осечке «Лиона» и «Монако» парижане еще больше оторвались в турнирной таблице. Но последняя победа над «Нантом» далась очень непросто. Впрочем, виноваты «принцы» сами. Встречу они провели активно, но малоэффективно. Из 20 ударов в створ пришлось всего три. Заслуги обороны соперника тоже преумалять не стоит: 7 ударов защита приняла на себя.

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Подопечные Унаи Эмери в этом сезоне редко забивали меньше двух мячей – в Лиге один таких поединков было всего три. И победа 1:0 уже мнится некоторым медиа-персонам началом проблем парижского клуба. Мы скажем – вряд ли.

Аргументы: «Нант» хотел не проиграть, а не выиграть (схема 5-3-2); хозяева сбивали темп грубыми фолами (17 нарушений и удаление); многого «ПСЖ» сопернику не позволил (тоже 3 удара в створ). Потому считаем, что говорить о кризисе в Париже рановато, но, глядя на то, как сбавил «Манчестер Сити» в Англии, понимаешь неминуемость спада и у парижан.

«Дижон»

Всем клубам в средине таблицы бороться особо не за что: запас до зоны вылета достаточный, до верха – не допрыгнуть. Потому «колебания результатов» вполне нормальное явление среди середняков любого чемпионата. Коллектив Оливье Далль'Ольо – из числа таких команд.

Сейчас «красные» занимают 9-ое место и до еврокубков им тянуть и тянуть – 16 очков. В последнее время «DFCO» показывает себя как любитель ранних голов и красных карточек. В последних двух турах Лиги 1 подопечные Далль'Ольо забивали до 10-ой минуты матча, а в компенсированное к поединку время кто-то получал удаление.

Что стоит отметить, так это дыры в защитных порядках. За 20 туров «Дижон» пропустил 34 гола. Победа 3:0 над «Лиллем» в 18-ом туре стала для «красных» единственной за последние 10 матчей во всех турнирах. Также единственной ничьей за тот же период закончилась последняя игра против «Метца» (1:1).

В той игре вознаграждены были только те болельщики, кто пришел заранее (гол на 1-ой минуте) и досидел до финального свистка (последний мяч на 89-ой). Матч закончился логично: игра была равной (12-12 по ударам, 6-7 по угловым, 49%-51% по контролю).

Прогноз

1,99«обе забьют»

С октября 2011 года «Дижон» «ПСЖ» не обыгрывал. Да и то – матч проходил в рамках Кубка лиги и парижане играли дублирующим составом. Но что заметно: в последних двух личных поединках «красные» непременно забивали «принцам».

В первом круге парижане вырвали победу на 92-ой минуте (2:1). Особого преимущества они не имели. Но из лазарета команды Эмери поступают приятные новости: вполне вероятно появление на поле Неймара и Мотты. У «Дижона» почти восстановился португальский полузащитник Чека. Но основной бек Джилободжи будет отсиживать дисквалификацию.

Наш выбор – «обе забьют» за 1,99.

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