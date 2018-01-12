Трансфер Неймара может обойтись «Реалу» в 400 млн евро

Руководство «Реала» находится в поисках игрока «галактического масштаба», сообщает Marca.

В мадридском клубе обеспокоены результатами команды в текущем сезоне и понимают, что для их улучшения нужна новая мегазвезда.

Главным претендентом на эту роль является нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, трансфер которого мог бы принести долговременный эффект с точки зрения спортивных и финансовых результатов.

Отмечается, что трансферов подобного уровня у «Реала» не было с 2014 года, когда состав команды пополнил Хамес Родригес.

Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Роналду – 49-й

В список потенциальных кандидатов на переезд в Мадрид также входят Гарри Кейн, Эден Азар и Тимо Вернер, однако до уровня бразильца они не дотягивают.

Трансфер Неймара может обойтись «Реалу» в 400 миллионов евро. На данный момент у клуба есть 200 миллионов на приобретение новичков.