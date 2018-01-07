«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 7 января

«Ноттингем Форест»

Футболисты «Ноттингем Форест» на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по силе дивизиона в Англии.

В 26 сыгранных матчах «лесники» одержали десять побед, дважды сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

В десяти последних встречах «Ноттингем Форест» смог выиграть только у «Норвича» (1:0) и «Болтона» (3:2). При этом команда проиграла «Бирмингему» (0:1), «Кардиффу» (0:2), «Ипсвич Таун» (2:4), «Бристоль Сити» (1:2), «Шеффилд Уэнсдей» (0:3) и «Сандерленду» (0:1).

Целая череда неудачных матчей привела к отставке Марка Уорбертона с поста главного тренера команды. На временной основе «лесниками» руководит Гари Бразил.

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» идет шестым в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 сыгранных турах «канониры» набрали 39 очков.

На чемпионский титул подопечные Арсена Венгера явно не претендуют, но по-прежнему надеются побороться за четверку сильнейших, чтобы иметь возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент «Арсенал» отстает от «Тоттенхэма» на два очка, а от идущего четвертым «Ливерпуля» — на пять очков.

В четырех последних матчах лондонцы сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3), «Вест Бромвичем» (1:1) и «Челси» (2:2), обыграв только «Кристал Пэлас» (3:2).

В лазарете команды находятся Оливье Жиру, Аарон Рэмзи, Начо Монреаль, Лоран Косельни и Сеад Колашинац.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1,50, победа «Ноттингем Форест» — 5,70, ничья – 4,80.

1,81Победа «Арсенала» с форой -1

Честно говоря, «канонирам» на данном этапе попался не самый тяжелый соперник, даже несмотря на тот факт, что играть придется на выезде.

«Лесники» оказались в глубоком кризисе, о чем говорят их последние результаты и отставка главного тренера накануне Нового года.

Конечно, «Арсенал» тоже далек от идеала, но команда Арсена Венгера играет очень результативно, что на фоне слабой обороны «Ноттингем Форест» должно сыграть главную роль. Мы бы поставили на «победу гостей с форой -1» за 1,81.

1,98Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2

Еще один интересный вариант – «индивидуальный тотал "Арсенала" больше 2» за 1,98. Лондонцы, как нам кажется, постараются выиграть с комфортным преимуществом, чтобы не доводить дело до переигровки.

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