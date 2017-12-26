«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английской Премьер-лиги 26 декабря

«Манчестер Юнайтед»

Поражение от «Манчестер Сити» в «Театре Мечты» практически потушило огонь «дьяволов». Последующие матчи это ярко продемонстрировали: две минимальные победы с преимуществом соперника, поражение в Кубке лиги от «Бристоль Сити» из Чемпионшипа и ничья с «Лестером».

Моуринью: Игра могла закончиться со счетом 4:1, 5:1 или 6:1 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:2)

Сначала была команда-герой из Чемпионшипа. «Бристоль» играл осторожно и дорожил моментами. Из 11-ти ударов 6 пришлись в створ. Состав «манков» вторым назвать нельзя, ведь из скамейки были только Ромеро, Мактоминай и Шоу. За весь первый тайм «МЮ» ни разу не попал по воротам. Итог – проигрыш 2:1 и вылет.

Излишняя самоуверенность или самоуспокоение – проблема «красных дьяволов». В нее и ударил «Лестер». Дружина Моуриньо играла достойно – общий перевес по ударам, в два раза больше попадали в створ, несколько раз проверяли каркас ворот.

Но добыв перевес в один мяч, дали слишком много свободы «лисам». До дела они ее не доводили вплоть до добавленного времени. Итог – «Манчестер Юнайтед» теряет победу на 94-ой минуте от единственного попадания в створ соперника за второй тайм.

«Бернли»

Со старта чемпионата только «Манчестер Сити» отправлял в ворота «Бернли» три мяча. Был еще «Челси», который забил два, но проиграл. В остальных играх команда Шона Дайча не пропускала больше одного гола.

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь – вынырнул из-за нее Гарри Кейн. Продолжать слагать стихи не будем, а просто констатируем: британец нагло воспользовался отсутствием двух основных центрбэков «Бернли». По спортивному нагло и красиво.

Привычная оборонительная схема «бордовых» 4-4-1-1 не помешала «Тоттенхэму» нанести 18 ударов. В первом тайме еще удавалось держать стройность в обороне и блокировать удары – три блокировки. Этим и объясняется отсутствие моментов и ударов у хозяев вообще.

Во второй половине «Бернли» раскрылся (5 ударов) и получил еще два гола. Помимо «МЮ» впереди у команды Дайча поединки против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Надо запастись терпением и подтянуть мастерство.

Прогноз

2,15«Ф2 (+1,5)»

Злость одолевает сейчас обе команды. Только у «манков» она тупая – от безысходности, а у «бордовых» острая – от обидной пощечины в последнем туре. Для «Юнайтед» приятной новостью будет отсутствие тех же двух центрбэков: Тарковски и Уорда.

Все прогнозы на АПЛ

Но нам кажется, что воспользоваться преимуществом на все сто команда Моуриньо не сможет – у самих полный лазарет. Предлагаем поставить на «Ф2 (+1,5)» за 2,15.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook