В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры в полутяжелом весе. Начало — 08:00 (мск).

Магомед Анкалаев

Турнирное положение: Анкалаев — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Российский боец добирался к титулу долгим путем, но теперь намерен надолго закрепиться на троне.

Последние бои: В марте 2025 года Анкалаев уверенно переиграл Перейру, забрав у него пояс единогласным решением. До этого были победы над Александром Ракичем и Джонни Уокером. Всего за последние пять боев у россиянина четыре победы и одна ничья.

Состояние бойца: Анкалаев находится в лучшей форме своей карьеры. Его прогресс в стойке впечатляет — теперь он не просто грэпплер, а разносторонний боец, способный переиграть любого в ударной технике. Хладнокровие и тактический интеллект его главные козыри.

Алекс Перейра

Турнирное положение: Перейра бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Бразилец потерял титул в первой встрече с Анкалаевым и теперь жаждет реванша.

Последние бои: До поражения от Анкалаева по очкам у Перейры был впечатляющий винстрик из побед над Халилом Раунтри, Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом. Однако в решающем бою он не смог противостоять тактическому превосходству россиянина.

Состояние бойца: Перейра по-прежнему обладает невероятной ударной мощью. Его лоу-кики и левый хук могут отправить в нокаут любого.

Но проблема в том, что его стиль стал предсказуемым, а в возрасте 38 лет прогрессировать становится все сложнее.

Статистика для ставок

Анкалаев не проигрывает с 2018 года

Перейра в последних пяти боях одержал четыре победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Анкалаева безоговорочным фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.33. На победу Перейры можно поставить за 3.35.

Прогноз: Первый бой показал, что Анкалаев нашел ключи к стилю Перейры. Российский боец будет использовать ту же тактику — давление, контроль дистанции и работа вторым номером. Но на этот раз он знает, что Перейра будет рисковать больше, пытаясь взять реванш. Это откроет возможности для контратак, и Анкалаев сможет найти момент для досрочной победы.

1.98 Победа Магомеда Анкалаева досрочно Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на бой Анкалаев — Перейра позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Победа Магомеда Анкалаева досрочно за 1.98.