Ван — Силва. Ставка (к. 1.77) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

В рамках UFC 316 8 июня в наилегчайшем весе Джош Ван встретится Бруно Силвой. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ван — Силва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джош Ван

Турнирное положение: Восходящая звезда дивизиона, у него 4 победы в UFC при одном поражении. Вьетнамец уверенно прогрессирует. Он уже занимает 14-ю строчку в ростере.

Последние бои: Ван на подъеме, у него три победы подряд. В декабре 2024-го переиграл по очкам Коди Дердена, до этого доминировал над Эдгаром Чайрезом. Единственное поражение в UFC — досрочно от Чарльза Джонсона в 2022-м.

Состояние бойца: Джош техничный универсал. Быстро бьет быстро и комбинационно (8 нокаутов в карьере), отлично контролирует дистанцию. Его слабость — уязвимость в разменах (нокаут от Джонсона), но за последние бои защита Вана улучшилась. Главное оружие против Силвы скорость и выносливость.

Бруно Силва

Турнирное положение: Опытный, но нестабильный середняк. Чередует победы с болезненными поражениями. Сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге.

Последние бои: В декабре 2024-го Силва проиграл нокаутом Капу, до этого досрочно уступил Коди Дардену. Еще раньше одержал две победы. Но громких викторий в UFC не было.

Состояние бойца: Бруно умеет и бороться, и драться в стойке (6 нокаутов, 4 сабмишна в ММА). Часто идет в размены, но плохо защищается (4 досрочных поражения при пяти в карьере).

После 35 лет его выносливость под вопросом — к третьему раунду часто устает.

Статистика для ставок

Ван выиграл 4 из пяти боев в UFC.

Силва проиграл 3 из последних пяти встреч, все досрочно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Джоша Вана. На его победу дают коэффициент 1.15. На успех Силвы можно поставить за 5.55.

Прогноз: Силва опасен только в первом раунде. Если Ван переживет стартовый штурм (как в бою с Дерденом), то возьмет инициативу в свои руки. Его скорость и точность ударов разобьют бразильца: Силва пропускает 5.2 удара в минуту — худший показатель в дивизионе на уровне топ-15. К концу второго раунда бразилец устанет, и Ван уверенно доведет бой до победы решением.

Ставка: Победа Джошуа Вана по очкам за 1.77.