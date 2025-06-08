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    Джош Ван продолжит свой победный сериал?

    Ван — Силва. Ставка (к. 1.77) и прогноз на ММА, UFC 316, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Силва
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    Джош Ван
    В рамках UFC 316 8 июня в наилегчайшем весе Джош Ван встретится Бруно Силвой. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ван — Силва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джош Ван

    Турнирное положение: Восходящая звезда дивизиона, у него 4 победы в UFC при одном поражении. Вьетнамец уверенно прогрессирует. Он уже занимает 14-ю строчку в ростере.

    Последние бои: Ван на подъеме, у него три победы подряд. В декабре 2024-го переиграл по очкам Коди Дердена, до этого доминировал над Эдгаром Чайрезом. Единственное поражение в UFC — досрочно от Чарльза Джонсона в 2022-м.

    Состояние бойца: Джош техничный универсал. Быстро бьет быстро и комбинационно (8 нокаутов в карьере), отлично контролирует дистанцию. Его слабость — уязвимость в разменах (нокаут от Джонсона), но за последние бои защита Вана улучшилась. Главное оружие против Силвы скорость и выносливость.

    Бруно Силва

    Турнирное положение: Опытный, но нестабильный середняк. Чередует победы с болезненными поражениями. Сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге.

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    • Последние бои: В декабре 2024-го Силва проиграл нокаутом Капу, до этого досрочно уступил Коди Дардену. Еще раньше одержал две победы. Но громких викторий в UFC не было.

    Состояние бойца: Бруно умеет и бороться, и драться в стойке (6 нокаутов, 4 сабмишна в ММА). Часто идет в размены, но плохо защищается (4 досрочных поражения при пяти в карьере).

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    После 35 лет его выносливость под вопросом — к третьему раунду часто устает.

    Статистика для ставок

    • Ван выиграл 4 из пяти боев в UFC.

    • Силва проиграл 3 из последних пяти встреч, все досрочно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Джоша Вана. На его победу дают коэффициент 1.15. На успех Силвы можно поставить за 5.55.

    Прогноз: Силва опасен только в первом раунде. Если Ван переживет стартовый штурм (как в бою с Дерденом), то возьмет инициативу в свои руки. Его скорость и точность ударов разобьют бразильца: Силва пропускает 5.2 удара в минуту — худший показатель в дивизионе на уровне топ-15. К концу второго раунда бразилец устанет, и Ван уверенно доведет бой до победы решением.

    Ставка: Победа Джошуа Вана по очкам за 1.77.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ван — Силва?

    Матч Ван — Силва состоится 08 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ван — Силва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джошуа Вана по очкам.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ван — Силва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джошуа Вана по очкам» с коэффициентом у букмекеров 1.77.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван — Силва?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван — Силва?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Джоша Вана. На его победу дают коэффициент 1.15. На успех Силвы можно поставить за 5.55.

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    Ван — Силва: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 08.06.202502:00. Джош Ван продолжит свой победный сериал?
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