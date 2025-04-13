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    Брайс Митчелл снова проиграет нокаутом?

    Силва — Митчелл. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Силва — Митчелл
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    Джин Силва
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок между Джином Силвой и Брайсом Митчеллом в полулегком весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Силва — Митчелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джин Силва

    Турнирное положение: Силва новичок UFC и пока что не входит в топ-15. Дебютировал в промоушене в 2024 году, но сразу заявил о себе, как один из самых ярких ударников дивизиона.

    Последние бои: За 13 месяцев в UFC бразилец одержал четыре победы подряд, все были досрочными. В марте 2025 года он нокаутировал Мелсика Багдасаряна в первом раунде, а до этого расправился с Дрю Добером и Чарльзом Жорденом. Среднее время боев Силвы составляет 2 минуты 40 секунд.

    Состояние бойца: Джин ярко выраженный ударник с феноменальной скоростью и креативностью. Его стиль сочетает в себе муай-тай и капоэйру: Силва бьет коленями в прыжке, локтями на встречу и не боится рисковать. Проблема в том, что его не проверяли против топовых борцов. Если Митчелл переведет бой на землю, Джин окажется в не самых удобных для себя условиях.

    Брайс Митчелл

    Турнирное положение: Брайс 13-й номер рейтинга полулегкого веса. Бывший проспект, который после двух поражений пытается вернуться в число потенциальных претендентов на пояс.

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    • Последние бои: Некогда Брайс был непобежденным, но затем проиграл Илии Топурии сабмишном и Джошу Эммету нокаутом. Однако в январе 2025 года он вернулся с победой над Кроном Грейси, финишировав его в третьем раунде. Из последних четырех поединков у Митчелла две победы и два поражения, обе неудачи были против бойцов из топ-10.

    Состояние бойца: Митчелл высококлассный грэпплер, 9 из 16-ти побед в ММА он одержал сабмишнами, его фирменный прием — удушение сзади. В стойке американец слаб: медленно передвигается, плохо защищается и полагается исключительно на тейкдауны.

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    После нокаута от Эммета у него появились проблемы с уверенностью: в интервью он часто говорил о заговорах против него вместо анализа ошибок.

    Статистика для ставок

    • Силва выиграл предыдущие 4 боя в UFC нокаутом

    • У Митчелла 2 победы и 2 поражения в четырех боях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Силву. На его победу дают коэффициент 1.27, тогда как успех Митчелла оценили в 3.30.

    Прогноз: Силва в рамках основного карда UFC 314 главный претендент на досрочную победу с учетом текущей формы. Митчелл будет пытаться завалить его на канвас, но у Джина в целом неплохая защита от тейкдаунов — в UFC его ни разу не перевели в партер. Если бой останется в стойке, у Брайса нет шансов. Его медленные удары и открытая защита — идеальный шанс для Силвы оформить нокаут.

    Ставка: Победа Джина Силвы нокаутом за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Силва — Митчелл?

    Матч Силва — Митчелл состоится 13 апреля 2025 года в 07:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Силва — Митчелл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джина Силвы нокаутом.

    Какую сделать ставку на матч Силва — Митчелл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джина Силвы нокаутом» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Силва — Митчелл?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Силва — Митчелл?

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Силву. На его победу дают коэффициент 1.27, тогда как успех Митчелла оценили в 3.30.

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    Силва — Митчелл: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 13.04.202507:00. Брайс Митчелл снова проиграет нокаутом?
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