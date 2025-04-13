Джин Силва
Турнирное положение: Силва новичок UFC и пока что не входит в топ-15. Дебютировал в промоушене в 2024 году, но сразу заявил о себе, как один из самых ярких ударников дивизиона.
Последние бои: За 13 месяцев в UFC бразилец одержал четыре победы подряд, все были досрочными. В марте 2025 года он нокаутировал Мелсика Багдасаряна в первом раунде, а до этого расправился с Дрю Добером и Чарльзом Жорденом. Среднее время боев Силвы составляет 2 минуты 40 секунд.
Состояние бойца: Джин ярко выраженный ударник с феноменальной скоростью и креативностью. Его стиль сочетает в себе муай-тай и капоэйру: Силва бьет коленями в прыжке, локтями на встречу и не боится рисковать. Проблема в том, что его не проверяли против топовых борцов. Если Митчелл переведет бой на землю, Джин окажется в не самых удобных для себя условиях.
Брайс Митчелл
Турнирное положение: Брайс 13-й номер рейтинга полулегкого веса. Бывший проспект, который после двух поражений пытается вернуться в число потенциальных претендентов на пояс.
Последние бои: Некогда Брайс был непобежденным, но затем проиграл Илии Топурии сабмишном и Джошу Эммету нокаутом. Однако в январе 2025 года он вернулся с победой над Кроном Грейси, финишировав его в третьем раунде. Из последних четырех поединков у Митчелла две победы и два поражения, обе неудачи были против бойцов из топ-10.
Состояние бойца: Митчелл высококлассный грэпплер, 9 из 16-ти побед в ММА он одержал сабмишнами, его фирменный прием — удушение сзади. В стойке американец слаб: медленно передвигается, плохо защищается и полагается исключительно на тейкдауны.
После нокаута от Эммета у него появились проблемы с уверенностью: в интервью он часто говорил о заговорах против него вместо анализа ошибок.
Статистика для ставок
- Силва выиграл предыдущие 4 боя в UFC нокаутом
- У Митчелла 2 победы и 2 поражения в четырех боях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Силву. На его победу дают коэффициент 1.27, тогда как успех Митчелла оценили в 3.30.
Прогноз: Силва в рамках основного карда UFC 314 главный претендент на досрочную победу с учетом текущей формы. Митчелл будет пытаться завалить его на канвас, но у Джина в целом неплохая защита от тейкдаунов — в UFC его ни разу не перевели в партер. Если бой останется в стойке, у Брайса нет шансов. Его медленные удары и открытая защита — идеальный шанс для Силвы оформить нокаут.
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Ставка: Победа Джина Силвы нокаутом за 1.80.