В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок между Джином Силвой и Брайсом Митчеллом в полулегком весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Силва — Митчелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джин Силва

Турнирное положение: Силва новичок UFC и пока что не входит в топ-15. Дебютировал в промоушене в 2024 году, но сразу заявил о себе, как один из самых ярких ударников дивизиона.

Последние бои: За 13 месяцев в UFC бразилец одержал четыре победы подряд, все были досрочными. В марте 2025 года он нокаутировал Мелсика Багдасаряна в первом раунде, а до этого расправился с Дрю Добером и Чарльзом Жорденом. Среднее время боев Силвы составляет 2 минуты 40 секунд.

Состояние бойца: Джин ярко выраженный ударник с феноменальной скоростью и креативностью. Его стиль сочетает в себе муай-тай и капоэйру: Силва бьет коленями в прыжке, локтями на встречу и не боится рисковать. Проблема в том, что его не проверяли против топовых борцов. Если Митчелл переведет бой на землю, Джин окажется в не самых удобных для себя условиях.

Брайс Митчелл

Турнирное положение: Брайс 13-й номер рейтинга полулегкого веса. Бывший проспект, который после двух поражений пытается вернуться в число потенциальных претендентов на пояс.

Последние бои: Некогда Брайс был непобежденным, но затем проиграл Илии Топурии сабмишном и Джошу Эммету нокаутом. Однако в январе 2025 года он вернулся с победой над Кроном Грейси, финишировав его в третьем раунде. Из последних четырех поединков у Митчелла две победы и два поражения, обе неудачи были против бойцов из топ-10.

Состояние бойца: Митчелл высококлассный грэпплер, 9 из 16-ти побед в ММА он одержал сабмишнами, его фирменный прием — удушение сзади. В стойке американец слаб: медленно передвигается, плохо защищается и полагается исключительно на тейкдауны.

После нокаута от Эммета у него появились проблемы с уверенностью: в интервью он часто говорил о заговорах против него вместо анализа ошибок.

Статистика для ставок

Силва выиграл предыдущие 4 боя в UFC нокаутом

У Митчелла 2 победы и 2 поражения в четырех боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Силву. На его победу дают коэффициент 1.27, тогда как успех Митчелла оценили в 3.30.

Прогноз: Силва в рамках основного карда UFC 314 главный претендент на досрочную победу с учетом текущей формы. Митчелл будет пытаться завалить его на канвас, но у Джина в целом неплохая защита от тейкдаунов — в UFC его ни разу не перевели в партер. Если бой останется в стойке, у Брайса нет шансов. Его медленные удары и открытая защита — идеальный шанс для Силвы оформить нокаут.

Ставка: Победа Джина Силвы нокаутом за 1.80.