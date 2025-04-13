В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок Чейза Хупера и Джима Миллера в легком весе. Начало — 03:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Хупер — Миллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чейз Хупер

Турнирное положение: Чейз выступает в UFC с 2019 года. На протяжении долгого времени котировался в качестве бойца среднего уровня. Но сейчас он находится в 1-2 шагах от попадания в топ-15 легкого дивизиона.

Последние бои: За 4 предыдущих поединка в промоушене американский боец одержал 4 победы. В недавнем противостоянии одержал победу над сабмишном в первом раунде над другим ветераном Клэйем Гуидой. До этого аналогичным образом одолел Вячеслава Борщева.

Состояние бойца: Чейз стремительно прогрессирует. В последнее американец большой упор сделал на борьбу. Как итог, 3 предыдущие победы Хупера были достигнуты сабмишнами. Причем ни один из его оппонентов на этом отрезке не сумел продержаться даже до начала третьего раунда.

Джим Миллер

Турнирное положение: Миллер хоть и никогда не боролся за титул, но его вклад в ММА неоценим. Боец поистине легендарный и выдающийся. Выступает в UFC с аж 2008-го. В свои 41 год он уже не претендует на попадание в топ-15. При этом периодически продолжает радовать фанатов яркими выступлениями.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе американского ветерана 4 победы и 2 поражения. В последнем бою Миллер одолел удушающим приемом в первом раунде Дэймона Джексона. Но до этого уступил Бобби Грину единогласным решением.

Состояние бойца: На сегодняшний день Джим в состоянии конкурировать с середняками легкого дивизиона, новичками и такими же ветеранами, как и он сам.

Но когда Миллер сталкивается в октагоне с более серьезным оппонентом, у него начинаются проблемы. Опыт у американца просто невероятный. Правда, физические кондиции уже не те.

Статистика для ставок

За 6 предыдущих поединков в активе Миллера 4 победы и 2 поражения

Хупер выиграл 4 последних боя, в трех из них победил удушающими приемами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: 25-летний Хупер считается большим фаворитом в этом противостоянии, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.15. На триумф Джима Миллера предлагают сделать ставку за 5.80.

Прогноз: С учетом того, что Чейз в последнее время довольно часто побеждал досрочно, шансов продержаться до финального свистка у Миллера не так уж и много. Даже более молодой Вячеслав Борщев уступил в середине второго раунда. Так что Хупер вполне способен одержать быструю победу над именитым ветераном.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.75.