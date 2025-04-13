В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок между Дэном Иге и Шоном Вудсоном в полулегком весе. Начало — 03:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Дэн Иге — Шон Вудсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дэн Иге

Турнирное положение: Иге 15-й номер рейтинга полулегкого веса. Пребывает в статусе опытного ветерана UFC с неоднозначными результатами в последние годы.

Последние бои: За последние три года Иге одержал лишь две победы: нокаутом над Дэймоном Джексоном в 2022-м и решением судей против Кэлвина Каттара в 2023-м. Однако в 2024-м он проиграл Лерону Мерфи и Диего Лопесу, оба раза единогласным решением. В более молодые годы Дэн доставлял соперникам немало проблем в борьбе. Но его последний успешный тейкдаун был два года назад.

Состояние бойца: Иге боец с крепким характером и хорошей выносливостью, но его стиль стал предсказуемым. Он пытается прямолинейно давить и переводить бои в партер, но слабая защита от ударов (56%) и короткий размах рук часто ставят его в невыгодное положение в стойке. Если Вудсон избежит борьбы, у Дэна останется мало инструментов для победы.

Шон Вудсон

Турнирное положение: Вудсон на сегодняшний день не входит топ-15, но имеет все шансы туда попасть. Ведь за семь последних поединков Шон не потерпел ни одного поражения.

Последние бои: В 2024 году Вудсон нокаутировал Фернандо Падилью в первом раунде, а до этого переиграл по очкам Касереса и Жордена. Его единственное поражение в UFC было сабмишен от Льюиса Салданы в 2021-м, но с тех пор он значительно улучшил навыки защиты в партере.

Состояние бойца: Вудсон классический ударник. Его размах рук (198 см) и рост (188 см) позволяют держать соперников на очень длинной дистанции, а точность ударов (56%) делает его опасным в разменах.

Однако он редко блещет в партере — лишь удачных 0.63 тейкдауна за 15 минут, зато неплохо защищается от них, блокируя 84% переводов.

Статистика для ставок

Вудсон ни разу не проиграл за 7 предыдущих боев

Иге уступил по очкам в двух предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Вудсону, оценивая его победу с коэффициентом 1.70. Иге идет андердогом за 2.20.

Прогноз: Иге будет пытаться сократить дистанцию и повалить визави на кавас, но это сложная задача, ведь Шон блокирует 84% тейкдаунов. В стойке преимущество явно на стороне Вудсона: его джеб и боковые удары не дадут Иге приблизиться, а разница в размахе рук в 18 см станет критичной. Если Дэн не сможет перевести бой на канвас, он рискует провести все три раунда под прессингом. Вероятнее всего, Вудсон одержит победу единогласным решением, методично выигрывая размены в стойке на дальней дистанции.

Ставка: Победа Шона Вудсона за 1.70.