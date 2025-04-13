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    Шон Вудсон ворвется в топ-15 полулегкого веса UFC?

    Дэн Иге — Шон Вудсон. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC 314, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дэн Иге — Шон Вудсон
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    Дэн Иге (справа)
    В рамках турнира UFC 314 13 апреля состоится поединок между Дэном Иге и Шоном Вудсоном в полулегком весе. Начало — 03:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Дэн Иге — Шон Вудсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дэн Иге

    Турнирное положение: Иге 15-й номер рейтинга полулегкого веса. Пребывает в статусе опытного ветерана UFC с неоднозначными результатами в последние годы.

    Последние бои: За последние три года Иге одержал лишь две победы: нокаутом над Дэймоном Джексоном в 2022-м и решением судей против Кэлвина Каттара в 2023-м. Однако в 2024-м он проиграл Лерону Мерфи и Диего Лопесу, оба раза единогласным решением. В более молодые годы Дэн доставлял соперникам немало проблем в борьбе. Но его последний успешный тейкдаун был два года назад.

    Состояние бойца: Иге боец с крепким характером и хорошей выносливостью, но его стиль стал предсказуемым. Он пытается прямолинейно давить и переводить бои в партер, но слабая защита от ударов (56%) и короткий размах рук часто ставят его в невыгодное положение в стойке. Если Вудсон избежит борьбы, у Дэна останется мало инструментов для победы.

    Шон Вудсон

    Турнирное положение: Вудсон на сегодняшний день не входит топ-15, но имеет все шансы туда попасть. Ведь за семь последних поединков Шон не потерпел ни одного поражения.

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    • Последние бои: В 2024 году Вудсон нокаутировал Фернандо Падилью в первом раунде, а до этого переиграл по очкам Касереса и Жордена. Его единственное поражение в UFC было сабмишен от Льюиса Салданы в 2021-м, но с тех пор он значительно улучшил навыки защиты в партере.

    Состояние бойца: Вудсон классический ударник. Его размах рук (198 см) и рост (188 см) позволяют держать соперников на очень длинной дистанции, а точность ударов (56%) делает его опасным в разменах.

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    Однако он редко блещет в партере — лишь удачных 0.63 тейкдауна за 15 минут, зато неплохо защищается от них, блокируя 84% переводов.

    Статистика для ставок

    • Вудсон ни разу не проиграл за 7 предыдущих боев

    • Иге уступил по очкам в двух предыдущих встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Вудсону, оценивая его победу с коэффициентом 1.70. Иге идет андердогом за 2.20.

    Прогноз: Иге будет пытаться сократить дистанцию и повалить визави на кавас, но это сложная задача, ведь Шон блокирует 84% тейкдаунов. В стойке преимущество явно на стороне Вудсона: его джеб и боковые удары не дадут Иге приблизиться, а разница в размахе рук в 18 см станет критичной. Если Дэн не сможет перевести бой на канвас, он рискует провести все три раунда под прессингом. Вероятнее всего, Вудсон одержит победу единогласным решением, методично выигрывая размены в стойке на дальней дистанции.

    Ставка: Победа Шона Вудсона за 1.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Дэн Иге — Шон Вудсон?

    Матч Дэн Иге — Шон Вудсон состоится 13 апреля 2025 года в 03:40 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Дэн Иге — Шон Вудсон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шона Вудсона.

    Какую сделать ставку на матч Дэн Иге — Шон Вудсон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шона Вудсона» с коэффициентом у букмекеров 1.70.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дэн Иге — Шон Вудсон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Дэн Иге — Шон Вудсон?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Вудсону, оценивая его победу с коэффициентом 1.70. Иге идет андердогом за 2.20.

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    Дэн Иге — Шон Вудсон: прогноз и ставка за 1.70, статистика, коэффициенты матча 13.04.202503:40. Шон Вудсон ворвется в топ-15 полулегкого веса UFC?
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