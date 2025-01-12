Роман Копылов
Турнирное положение: Роман Копылов один из кандидатов на попадание в топ-15 среднего дивизиона. В промоушене россиянин выступает с 2019 года и является ударником высочайшего класса.
Последние бои: У россиянина только один проигрыш и 5 викторий за 6 предыдущих боев. К этой встрече Роман подходит после триумфа раздельном вердиктом над Сезаром Алмейдой. До этого было поражение сабмишном от Энтони Эрнандеса.
Состояние бойца: Роман бьет очень сильно и точно, вкладываясь практически в каждое акцентированное попадание. Четыре из шести последних поединков Копылов выиграл нокаутом. В его арсенале довольно много приемов. Роман умело использует хай-кик и удары по корпусу. Подтянул россиянин даже уровень атакующей борьбы, например, научился проходить в ноги. Но вот защита от тейкдаунов далеко не самая лучшая.
Крис Кертис
Турнирное положение: Кертис также, как и Копылов, боец около топового уровня. Еще недавно американец находился в топ-15 среднего дивизиона, но выпал оттуда ввиду предыдущей неудачи.
Последние бои: Крис довольно опытный и серьезный ударник, однако крайне нестабильный. У него 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Последний свой бой американец проиграл раздельным решением Брендану Аллену. Хотя ранее этого же соперника он нокаутировал в первом их поединке.
Состояние бойца: У Криса довольно высокий уровень бокса. Тренируется Кертис вместе с бывшим чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом, и по сути, является его копией, только ухудшенной.
Главное оружие Кертиса — это колени и хуки в клинче. А вот на дальней дистанции американец уже не так эффективен.
Статистика для ставок
- Копылов выиграл 5 раз за последние 6 поединков
- За 8 боев в UFC Кертис ни разу не проиграл досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Российский боец в этом противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На победу Копылова можно поставить за 1.30. На победу Кертиса предлагают поставить за 3.66.
Прогноз: Стилистически противостояние крайне интересное, потому как оба бойца чаще дерутся в стойке и почти никогда не борются. Но за счет преимущества в росте и размахе Роману гораздо проще действовать с дальней дистанции. Россиянин будет разбивать соперника на протяжении всего боя, но выиграет решением, а не досрочно, потому как Кертис за 8 боев в UFC ни разу не уступил нокаутом.
- 1.87Гаджисуялов — Лопес: прогноз и ставкаЗавтра в 01:15
- 4.50Дудакова — Клайн: прогноз и ставкаЗавтра в 00:45
- 3.50Алиев — Солецки: прогноз и ставкаЗавтра в 00:10
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Победа Романа Копылова по очкам за 1.75.