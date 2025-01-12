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    Роман Копылов сделает шаг вперед на пути к топ-15?

    Копылов — Кертис. Ставка (к. 1.75) и прогноз на ММА, UFC Vegas 101, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Копылов — Кертис
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    Роман Копылов
    В рамках турнира UFC Vegas 101 12 января пройдет поединок Романа Копылова и Криса Кертиса в среднем весе. Начало — 04:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Копылов — Кертис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Роман Копылов

    Турнирное положение: Роман Копылов один из кандидатов на попадание в топ-15 среднего дивизиона. В промоушене россиянин выступает с 2019 года и является ударником высочайшего класса.

    Последние бои: У россиянина только один проигрыш и 5 викторий за 6 предыдущих боев. К этой встрече Роман подходит после триумфа раздельном вердиктом над Сезаром Алмейдой. До этого было поражение сабмишном от Энтони Эрнандеса.

    Состояние бойца: Роман бьет очень сильно и точно, вкладываясь практически в каждое акцентированное попадание. Четыре из шести последних поединков Копылов выиграл нокаутом. В его арсенале довольно много приемов. Роман умело использует хай-кик и удары по корпусу. Подтянул россиянин даже уровень атакующей борьбы, например, научился проходить в ноги. Но вот защита от тейкдаунов далеко не самая лучшая.

    Крис Кертис

    Турнирное положение: Кертис также, как и Копылов, боец около топового уровня. Еще недавно американец находился в топ-15 среднего дивизиона, но выпал оттуда ввиду предыдущей неудачи.

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    • Последние бои: Крис довольно опытный и серьезный ударник, однако крайне нестабильный. У него 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Последний свой бой американец проиграл раздельным решением Брендану Аллену. Хотя ранее этого же соперника он нокаутировал в первом их поединке.

    Состояние бойца: У Криса довольно высокий уровень бокса. Тренируется Кертис вместе с бывшим чемпионом дивизиона Шоном Стриклендом, и по сути, является его копией, только ухудшенной.

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    Главное оружие Кертиса — это колени и хуки в клинче. А вот на дальней дистанции американец уже не так эффективен.

    Статистика для ставок

    • Копылов выиграл 5 раз за последние 6 поединков

    • За 8 боев в UFC Кертис ни разу не проиграл досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Российский боец в этом противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На победу Копылова можно поставить за 1.30. На победу Кертиса предлагают поставить за 3.66.

    Прогноз: Стилистически противостояние крайне интересное, потому как оба бойца чаще дерутся в стойке и почти никогда не борются. Но за счет преимущества в росте и размахе Роману гораздо проще действовать с дальней дистанции. Россиянин будет разбивать соперника на протяжении всего боя, но выиграет решением, а не досрочно, потому как Кертис за 8 боев в UFC ни разу не уступил нокаутом.

    Ставка: Победа Романа Копылова по очкам за 1.75.

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    Копылов — Кертис: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на бои. Роман Копылов сделает шаг вперед на пути к топ-15?
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