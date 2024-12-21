В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 21 декабря пройдет титульный поединок Даниэля Лапина и Дилана Колина в полутяжелом весе. Начало — 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Лапин — Колин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Даниэль Лапин

Турнирное положение: Даниэлю принадлежит титул WBA International в полутяжелом дивизионе. Также украинский боксер занимает 11-ю строчку в рейтинге по этой версии.

Последние бои: За 10 предыдущих поединков на профессиональном ринге Лапин не потерпел единого поражения. В своем последнем бою в мае этого года он нокаутировал соперника из Португалии Октавиу Пудивитра уже в первом раунде. Причем 3 предыдущие победы украинца были тоже достигнуты досрочно.

Состояние бойца: У Лапина довольно нестандартные габариты для полутяжелого дивизиона. Его рост составляет 198 см. Это позволяет украинцу удерживать соперников на дальней дистанции и методично разбивать их. Не стоит также забывать и про внушительную ударную мощь Даниэля.

Дилан Колин

Турнирное положение: Дилан восходящая звезда французского бокса. Ранее Колин преимущественно выступал у себя на родине и это будет первый выездной поединок его карьере. На текущий момент ни по одной из версий в рейтинг полутяжелого дивизиона не входит.

Последние бои: Француз выиграл все 14 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел единогласным решением судей Гаэтана Нтамбве. Но до этого был яркий нокаут в противостоянии с Янником Нгалеу.

Состояние бойца: Статистика французского бойца выглядит привлекательной. Однако набита она была на оппонентах довольно низкого уровня. Преимуществ по отношению к Лапину у Колина, пожалуй, и нет. Украинец выше Дилана на 13 см (198 против 185).

Так что преимущество в габаритах явно на стороне действующего обладателя титула. Статистика по нокаутам тоже за Лапиным: 40% против 28%.

Статистика для ставок

Оба боксера являются непобежденными: выиграли 28 боев за карьеру на двоих

4 последних боя Лапин выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии действующий обладатель титула идет большим фаворитом у букмекеров. На победу Лапина можно поставить за 1.09. На успех Колина предлагают сделать ставку за 8.00.

Прогноз: Между грядущими оппонентами внушительная разница в классе. За свою карьеру украинец дрался с более серьезными боксерами и уже вошел в топ-15. Такой соперник, как Колин, не станет для Лапина большой проблемой. Украинец вновь выиграет достаточно, ведь так было в последних четырех его боях.

Ставка: Тотал меньше 8,5 за 2.40.